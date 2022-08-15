ÖTV’yi unutun! Sıfır ve 2. el araçların fiyatını o düşürecek! Formül ortaya çıktı! Tek çare matrah güncellemesi...

FİYATLAR NASIL NORMALLEŞECEK?

Bozkurt fiyatların düşüş tarihi hakkında da açıklamalarını sürdürdü. "Sonuçta yeni araç tarafında halen arz yeterli değil. Dünya genelinde artan COVID-19 vaka sayıları, üretim üzerinde yeniden baskı yapmaya başladı ve otomobilin üretim aşamasındaki döviz bazlı maliyetinde artışlar devam ediyor. Tüm bunları değerlendirince, normal şartlar altında arz sorununun yakın zamanda çözülmesi biraz zor gibi görünüyor. Fiyatının devamlı artacağı beklenen ve arz yetersizliği olan her üründe olduğu gibi, maalesef şu anda içinden geçtiğimiz süreçler gündeme geliyor. Umalım ki bir an önce arz sorunu çözülsün, araçların üretim maliyetindeki döviz bazlı artışlar bitsin, döviz kuru TL karşısında artmasın ki yavaş yavaş normal piyasa şartlarına dönelim" ifadelerini kullandı.