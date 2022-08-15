ÖTV'yi unutun! Sıfır ve 2. el araçların fiyatını o düşürecek! Formül ortaya çıktı! Tek çare matrah güncellemesi...
Otomobil almak isteyen binlerce kişi ÖTV indirimi hakkında haberleri heyecanla bekliyor. fakat uzmanlar tarafından yapılan yorumlara göre herhangi bir ÖTV indiriminin gerçekleşmeyeceği belirtildi. ÖTV düzenlemesi tartışılırken araba alımlarının durması piyasayı önemli derecede etkiledi. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? Matrah güncellemesi nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...
ÖTV hakkında tartışmalar devam ederken araba alım satımlarında yaşanan durgunluk sebebiye çalışmalar hızlandı. Uzmanlar ÖTV indirminin gelmeyeceğini belirtirken tek çarenin matrah güncellemesi olduğunu belirtti. Galeriler için 6 ay - 6 bin kilometre sınırının getirilmesinin ardından Rekabet Kurumu ikinci el şirketlerine soruşturma başlattı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yeni düzenleme çalışmaları ile hedeflenen öncelikle ikinci el araçlardaki 'balon' fiyatların düşürülmesi. Sıfır kilometre araçların galeri piyasasına düşmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Sıfır kilometre araç satışlarını çok etkilemeyecek, çünkü halen sıfır araç bulunurluğu talebin bir miktar altında kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
FİYATLAR NASIL NORMALLEŞECEK?
Bozkurt fiyatların düşüş tarihi hakkında da açıklamalarını sürdürdü. "Sonuçta yeni araç tarafında halen arz yeterli değil. Dünya genelinde artan COVID-19 vaka sayıları, üretim üzerinde yeniden baskı yapmaya başladı ve otomobilin üretim aşamasındaki döviz bazlı maliyetinde artışlar devam ediyor. Tüm bunları değerlendirince, normal şartlar altında arz sorununun yakın zamanda çözülmesi biraz zor gibi görünüyor. Fiyatının devamlı artacağı beklenen ve arz yetersizliği olan her üründe olduğu gibi, maalesef şu anda içinden geçtiğimiz süreçler gündeme geliyor. Umalım ki bir an önce arz sorunu çözülsün, araçların üretim maliyetindeki döviz bazlı artışlar bitsin, döviz kuru TL karşısında artmasın ki yavaş yavaş normal piyasa şartlarına dönelim" ifadelerini kullandı.
Bozkurt, "Türkiye'nin otomotiv sektörüne daha stratejik olarak bakması önemli. Otomotiv endüstrisi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli sanayilerinden biri. Bunu korumak ve desteklemek üzere dünyada meydana gelen değişimlere uyum sağlamak üzere sürdürülebilir orta vadeli plan çerçevesinde gerekli adımları hep beraber atmamız gerekiyor. Tüketicilerin ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel yeni teknolojileri tercih edebilmeleri için konular her yönüyle ele alınmalı ve vergilendirme başta olmak üzere gerekli hazırlık çalışmaları sonrasında revizyon uygulamalarına başlanmalı" açıklamasını yaptı.
EN UCUZ OTOMOBİL 400 BİN TL
ÖTV indiriminden umudun kesilmesiyle sıfır araç fiyatlarında yükselme devam etmeye başladı. Bu nedenle matrah düzenlemesine olan beklenti hız kazandı. Ağustos zammı sonrası yüzde 80 ÖTV diliminin dışında kalan iki model bulunuyor. Temmuz ayında ise 10 model bulunuyordu. En ucuz otomobilin fiyatı ise 400 bin TL'ye yükseldi.