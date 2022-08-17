Gözler oradaydı! Annelere büyük müjde! 325 Euro karşılıksız para veriliyor! Geri ödeme yok tek şart ise...
Kadınların iş hayatında ki yerlerini desteklemek hedefi ile yeni bir nakit destek projesi geliştirdiğini duyuran SGK, alakalı projesinin ayrıntılarını paylaştı.
Kadın istihdamının desteklenmesi hedefi ile detaylı projeler ilerleten SGK, 0- 2 yaş aralığında çocuğu olan ailelere seslendi. SGK doğrultusundan oluşturulan açıklamalara göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün ailelere, euro cinsinden geri ödemesiz nakit desteği sağlanacağı bilgi kapasitesi paylaşıldı. İşte SGK'nınbakıcı desteği hizmetine dair ayrıntılar
SGK'dan Eğitimli Bakıcı Desteği Hizmeti!
Geliştirdiği projeler ve yaptığı ödemeler yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan SGK, bu kez de çocuk doğurduğu ve bırakacak bir yeri olmadığı amacıyla çalışma hayatını yarıda kesmek mecburiyetinde kalan annelere seslendi.
SGK, alakalı takımda yer alan bütün kadınlara, çocuklarının bakımı amacıyla euro cinsinden bakıcı desteği vereceğini bildirerek, başka ayrıntıları paylaştı.
SGK doğrultusundan tasarlanan ve "eğitimli bakıcı desteği" ismi ile hizmete açılan destek ödemesine göre MEB ya da Türkiye İş Kurumu'nun verilen bakıcı sertifikalarından birisine sahip olan personelleri, çocuklarına bakmaları üzere istihdam eden ailelere 325 euroya kadar karşılıksız ödeme hizmeti sunulacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.
SGK Eğitimli Bakıcı Desteği Projesi Başvuru Şartları
SGK'nın "eğitimli bakıcı desteği" ismi ile hizmete sunmuş bulunduğu projesinden yararlanarak hem kendi iş hayatına devam etmek isteyen hem bütçe denetimi gerçekleştirmek isteyen hem de çocuğunun itimat edilir bireylerin elinde olmasını sağlamak isteyen aileler amacıyla proje müracaat şartları yayınlandı.