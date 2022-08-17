Gözler oradaydı! Annelere büyük müjde! 325 Euro karşılıksız para veriliyor! Geri ödeme yok tek şart ise...

SGK'dan Eğitimli Bakıcı Desteği Hizmeti!

Geliştirdiği projeler ve yaptığı ödemeler yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan SGK, bu kez de çocuk doğurduğu ve bırakacak bir yeri olmadığı amacıyla çalışma hayatını yarıda kesmek mecburiyetinde kalan annelere seslendi.