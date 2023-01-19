ÖTV muafiyetli araç fiyatları 2023 || SUV, SEDAN ÖTV indirimli, muafiyetli engelli araç fiyatları 2023 || Toyota, Fiat, Kia, Hyundai, Renault...

ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA

- Engelli araç indirimi hesaplama yapılırken aracın ham fiyatına ÖTV uygulanır ve ham fiyat ile ÖTV fiyatı toplanarak toplam tutarın KDV'si eklenir.

- Araç satın alırken faydalanacağın indirimlerden bir diğeri de KDV indirimidir. Normal şartlarda %18 KDV ödenirken engelli indiriminden faydalandığından bu oran %15'lere kadar düşer.

KDV ve ÖTV ile yapılan ayrı ayrı indirimler, satın almak istediğin aracın satış fiyatı yaklaşık olarak %30-32 arasında değişir.