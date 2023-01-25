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Haberler Otomobil 2023 ÖTV'siz en uygun sıfır araba listesi! 123 bin TL İNDİRİMLİ Fiat engelsiz sıfır otomobil! Volkswagen, Renault, Peugeot güncel fiyat listesi...

2023 ÖTV'siz en uygun sıfır araba listesi! 123 bin TL İNDİRİMLİ Fiat engelsiz sıfır otomobil! Volkswagen, Renault, Peugeot güncel fiyat listesi...

En uygun sıfır araa fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Fiat engelsiz olarak açıkladığı ÖTV indirimli fiyatları ise büyük ilgi çekti. Birçok araba markasının indiirmli fiyatı merak ediliyor. İşte 2023 güncel ÖTV'siz araç fiyatları.

takvim.com.tr
25.01.2023 10:41 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:41
2023 ÖTV’siz en uygun sıfır araba listesi! 123 bin TL İNDİRİMLİ Fiat engelsiz sıfır otomobil! Volkswagen, Renault, Peugeot güncel fiyat listesi...

Fiat Egea ve Renault Clio sıfır otomobil fiyatları açıklandı. 2023 yılı güncel fiyat listesinin duyurulmasıyla araba almak isteyen milyonlarca kişi konu hakkında araştırmalara başladı. 5 sene satmama şartı ile ÖTV muafiyeti müjdesi beklenirken engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli fiyatlar ortaya çıktı. Bu nedenle en uygun sıfır araba fiyatları ve ÖTV muafiyetli araç fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte ÖTV indirimli engelsiz araç fiyat listesi...

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2023 ÖTV’siz en uygun sıfır araba listesi! 123 bin TL İNDİRİMLİ Fiat engelsiz sıfır otomobil! Volkswagen, Renault, Peugeot güncel fiyat listesi...

Fiat engelsiz hareket kapsamında ÖTÖV indirimli araç fiyatlarını duyurdu. İşte Fiat ÖTV'siz araç fiyatları...

2023 ÖTV’siz en uygun sıfır araba listesi! 123 bin TL İNDİRİMLİ Fiat engelsiz sıfır otomobil! Volkswagen, Renault, Peugeot güncel fiyat listesi...
2023 FIAT EGEA
EASY 1.4 Fire 95 HP 248.500
EASY 1.3 M.Jet 95 HP 310.400
EASY 1.6 M.Jet 130 HP DCT 354.300
EASY 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 392.000
2023 ÖTV’siz en uygun sıfır araba listesi! 123 bin TL İNDİRİMLİ Fiat engelsiz sıfır otomobil! Volkswagen, Renault, Peugeot güncel fiyat listesi...

URBAN 1.4 Fire 95 HP 269.200
URBAN 1.3 M.Jet 95 HP 331.500
URBAN 1.6 M.Jet 130 HP 350.900
URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT 375.400
URBAN 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 407.600
2023 ÖTV’siz en uygun sıfır araba listesi! 123 bin TL İNDİRİMLİ Fiat engelsiz sıfır otomobil! Volkswagen, Renault, Peugeot güncel fiyat listesi...

LOUNGE 1.4 Fire 95 HP 290.400
LOUNGE 1.3 M.Jet 95 HP 352.600
LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP DCT 396.500
LOUNGE 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 428.700
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