2023 ÖTV'siz en uygun sıfır araba listesi! 123 bin TL İNDİRİMLİ Fiat engelsiz sıfır otomobil! Volkswagen, Renault, Peugeot güncel fiyat listesi...
En uygun sıfır araa fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Fiat engelsiz olarak açıkladığı ÖTV indirimli fiyatları ise büyük ilgi çekti. Birçok araba markasının indiirmli fiyatı merak ediliyor. İşte 2023 güncel ÖTV'siz araç fiyatları.
25.01.2023 10:41 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:41
Fiat Egea ve Renault Clio sıfır otomobil fiyatları açıklandı. 2023 yılı güncel fiyat listesinin duyurulmasıyla araba almak isteyen milyonlarca kişi konu hakkında araştırmalara başladı. 5 sene satmama şartı ile ÖTV muafiyeti müjdesi beklenirken engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli fiyatlar ortaya çıktı. Bu nedenle en uygun sıfır araba fiyatları ve ÖTV muafiyetli araç fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte ÖTV indirimli engelsiz araç fiyat listesi...