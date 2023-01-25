2023 ÖTV’siz en uygun sıfır araba listesi! 123 bin TL İNDİRİMLİ Fiat engelsiz sıfır otomobil! Volkswagen, Renault, Peugeot güncel fiyat listesi...

Fiat Egea ve Renault Clio sıfır otomobil fiyatları açıklandı. 2023 yılı güncel fiyat listesinin duyurulmasıyla araba almak isteyen milyonlarca kişi konu hakkında araştırmalara başladı. 5 sene satmama şartı ile ÖTV muafiyeti müjdesi beklenirken engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli fiyatlar ortaya çıktı. Bu nedenle en uygun sıfır araba fiyatları ve ÖTV muafiyetli araç fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte ÖTV indirimli engelsiz araç fiyat listesi...