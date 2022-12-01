ÖTV matrah düzenlemesinde beklenen gün! 1 Aralık 20222 MATRAH HESAPLAMA || Araba fiyatları artacak mı? Güncel Hyundai, Fiat, Renault fiyat listesi...
Araçlarda ÖTV matrah limitlerinin artırılmasıyla birlikte, 600 bin liraya kadar olan sıfır araçların fiyatlarında değişiklikler meydana gelecek. 1 Aralık itibariyle gelecek olan düzenleme sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Hyundai, Renault, Fiat otommobil fiyatlarında güncel fiyatlar...
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, motor silindir hacmi 1600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilowatı geçip, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.
OTOMOBİLLERDE BEKLENEN İNDİRİM ORANLARI
1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.
ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi kararına göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.
HYUNDAİ İ20 SATIŞ FİYATI:
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 370.354 TL
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 424.680 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 432.680 TL
1.4 MPI 100 PS Style Plus Benzin Otomatik 455.347 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 469.569 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 460.616 TL