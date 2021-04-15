Otomotivde çipten sonra kauçuk krizi kapıda! Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçebilir
Milyarlarca dolarlık zarara yol açan küresel çip krizinin ardından otomotiv sektöründe yeni kriz kapıda. Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor ve sıfır otomobil fiyatlarının uçuşa geçebileceği mesajını veriyor.
15.04.2021 12:22
- Son Güncelleme: 15.04.2021 12:24
Uzun süreden bu yana çip kriziyle mücadele eden otomotiv sektörü oyuncularına bir kötü haber de doğal kauçuktan geldi.
Bloomberg'de yer alan habere göre; salgın döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine bir yenisi daha eklenmek üzere.
FİYATI UÇUŞA GEÇEBİLİR
Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor.
Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor.
ENDİŞE VERİCİ HALE GELMEYE BAŞLADI
Geçen sene dünyanın en büyük doğal kauçuk tüketicisi Çin'de ekonominin yeniden açılması ve büyük çaplı alımları dikkatlerin buraya çevrilmesine neden oldu.