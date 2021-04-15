RAMAZAN İMSAKİYE
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Otomotivde çipten sonra kauçuk krizi kapıda! Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçebilir

Milyarlarca dolarlık zarara yol açan küresel çip krizinin ardından otomotiv sektöründe yeni kriz kapıda. Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor ve sıfır otomobil fiyatlarının uçuşa geçebileceği mesajını veriyor.

15.04.2021 12:22 - Son Güncelleme: 15.04.2021 12:24
Otomotivde çipten sonra kauçuk krizi kapıda! Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçebilir

Uzun süreden bu yana çip kriziyle mücadele eden otomotiv sektörü oyuncularına bir kötü haber de doğal kauçuktan geldi.

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Otomotivde çipten sonra kauçuk krizi kapıda! Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçebilir

Bloomberg'de yer alan habere göre; salgın döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine bir yenisi daha eklenmek üzere.

Otomotivde çipten sonra kauçuk krizi kapıda! Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçebilir

FİYATI UÇUŞA GEÇEBİLİR
Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor.

Otomotivde çipten sonra kauçuk krizi kapıda! Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçebilir

Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor.

Otomotivde çipten sonra kauçuk krizi kapıda! Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçebilir

ENDİŞE VERİCİ HALE GELMEYE BAŞLADI
Geçen sene dünyanın en büyük doğal kauçuk tüketicisi Çin'de ekonominin yeniden açılması ve büyük çaplı alımları dikkatlerin buraya çevrilmesine neden oldu.