Otomotivde çipten sonra kauçuk krizi kapıda! Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçebilir

Milyarlarca dolarlık zarara yol açan küresel çip krizinin ardından otomotiv sektöründe yeni kriz kapıda. Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor ve sıfır otomobil fiyatlarının uçuşa geçebileceği mesajını veriyor.

15.04.2021 12:22 - Son Güncelleme: 15.04.2021 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





