2. el araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatlarında hareketlilik başladı! Uzmanından kritik uyarı…
2. el araba alacaklar dikkat, uzmanından kritik uyarı geldi. Binlerce kişinin araç sahibi olmaktır ve bunun için yıllarca çalışan vatandaşlar istedikleri aracı en uygun fiyata almak istiyor. Bu noktada piyasayı oldukça araştırırken sıfır yerine 2. el araba tercihi yapanların sayısı da oldukça fazla. Koronavirüs salgını tüm dünya gibi ülkemizi de her konuda oldukça etkiledi ve otomobil sektörü de nasibini aldı. 2. el araba fiyatlarında hareketlilik başlarken yapılan uyarılar gündemde oldukça dikkat çekti. İşte detaylar…
2. el araba alacaklar dikkat, uzmanından kritik uyarı geldi. Binlerce kişinin araç sahibi olmaktır ve bunun için yıllarca çalışan vatandaşlar istedikleri aracı en uygun fiyata almak istiyor. Bu noktada piyasayı oldukça araştırırken sıfır yerine 2. el araba tercihi yapanların sayısı da oldukça fazla. Koronavirüs salgını tüm dünya gibi ülkemizi de her konuda oldukça etkiledi ve otomobil sektörü de nasibini aldı. 2. el araba fiyatlarında hareketlilik başlarken yapılan uyarılar gündemde oldukça dikkat çekti. İşte detaylar…
2. el araba alacaklar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Sahibinden online binek ve hafif ticari araçlar için Mart ayı satışları belli oldu ve en çok hangi segmentte satış yapıldığı açıklandı. İkinci eldeki durgunluk sonrasında hareketlenmeler başlarken 2. el araba alacaklara uzmanından önemli açıklamalar da geldi. Koronavirüs nedeniyle toplu taşımaya binmek istemeyenler araba sahibi olmayı daha çok istemeye başladı. Peki 2. el araba fiyatlarında son durum nedir? Konuyla ilgili hangi kritik uyarılar yapıldı. İşte ayrıntılar…
2. EL ARABA SATIŞLARINDA SON DURUM
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta ayında şubat ayına göre yüzde 48 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.
Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu.
Geçen yılın mart ayında 152 bin 544 araç satılmıştı. Satışlarda Mart 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20 artış görülürken, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 10 geriledi.