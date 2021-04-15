2. el araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatlarında hareketlilik başladı! Uzmanından kritik uyarı…

2. el araba alacaklar dikkat, uzmanından kritik uyarı geldi. Binlerce kişinin araç sahibi olmaktır ve bunun için yıllarca çalışan vatandaşlar istedikleri aracı en uygun fiyata almak istiyor. Bu noktada piyasayı oldukça araştırırken sıfır yerine 2. el araba tercihi yapanların sayısı da oldukça fazla. Koronavirüs salgını tüm dünya gibi ülkemizi de her konuda oldukça etkiledi ve otomobil sektörü de nasibini aldı. 2. el araba fiyatlarında hareketlilik başlarken yapılan uyarılar gündemde oldukça dikkat çekti. İşte detaylar…