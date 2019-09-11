Otomobilinizde bu uyarıyı görürseniz dikkat! Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor?

Hemen hemen her gün kullandığımız otomobillerimizde hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Her gün otomobil kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.