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Otomobilin dikiz aynası bakın ne işe yarıyormuş! Öğrenince şok olacaksınız

Günlük hayatta pek çok kişi kimi zaman işe gitmek için kimi zaman da bir gezi için otomobil kullanıyor. Fakat kullandığımız otomobilde öyle bir detay var ki her gün karşılaşsak da birçoğumuz neye yaradığını bilmiyor. Otomobillerinizdeki dikiz aynasında bulunan o küçük düğme dikkatinizi çekti değil mi? Peki her otomobilde bulunan o küçük ayrıntının aslında ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları... Öğrenince şok olacaksınız.

22.10.2019 22:26 - Son Güncelleme: 22.10.2019 22:26
Otomobilin dikiz aynası bakın ne işe yarıyormuş! Öğrenince şok olacaksınız

Otomobillerinizde bulunan dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Önemsiz gibi sanıp dikkat etmesek de bu küçük düğmenin aslında oldukça önemli bir işlevi var... İşte günlük hayatta dikkat etmediğimiz ama aslında önemli olan detayların anlamları...

Otomobilin dikiz aynası bakın ne işe yarıyormuş! Öğrenince şok olacaksınız

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

Otomobilin dikiz aynası bakın ne işe yarıyormuş! Öğrenince şok olacaksınız

Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.

Otomobilin dikiz aynası bakın ne işe yarıyormuş! Öğrenince şok olacaksınız

Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.

Otomobilin dikiz aynası bakın ne işe yarıyormuş! Öğrenince şok olacaksınız

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

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