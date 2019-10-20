Otomobilde büyük fırsat! İşte sıfır otomobilde marka marka kampanyalar
Yıl sonu yaklaşırken satış rakamlarını artırmak için çeşitli kampanyalar başlatan yerli ve yabancı otomobil markaları arasında ciddi rekabet yaşanıyor.Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında ekim ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "peşin veya takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. İşte markaların sıfır otomobilde güz kampanyası...
Firmalar Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç sahibi olmak isteyenler için çeşitli kampanyalar başlattı.Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında ekim ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "peşin veya takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.
Bazı firmalar da yıl sonu satış hedeflerini tutturmak için çeşitli kampanyalara imza atıyor.
İŞTE SIFIR OTOMOBİLDE MARKA MARKA KAMPANYALAR
RENAULT
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında 36 ay taksit ve yüzde 0,69 faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor.
Firmanın 31 Ekim'e kadar geçerli olduğu belirtilen bu avantajı, yerli üretim Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerini kapsıyor.
Bu yılın 9 ayındaki satışlarda da yerini koruyan Renault, hafif ticari araçlarında 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor. 31 Ekim'e kadar geçerli olan kampanyanın da Kangoo, Master ve Trafic modellerinde geçerli olduğu belirtiliyor.
FORD
Düşük taksit, sıfır faiz veya peşin alım fırsatı gibi seçenekleri sunan Ford, Ford Fiesta ve Yeni Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli 77 bin liraya kadar 12 ay taksit ve sıfır faiz oranlı kredi kullanma imkanı tanıyor.
Ford'un Kuga, EcoSport ve Yeni Focus Trend X benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60 bin liraya kadar 24 ay ve yüzde 0,99 faiz kampanyası da "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında Fkasko, Ford güvence veya bakım paketi alımlarında FordFinans kredilerinde geçerli oluyor.
Firma, Tourneo Courier Journey model otomobillerde ise 72 bin liraya kadar 36 ay taksit ve yüzde 0,49 kredi oranlı kampanyasıyla müşterilerini memnun etmeye çalışıyor.
TOYOTA'DAN "SIFIR ZAM, YÜZDE 0,69 FAİZ ORANI" KAMPANYASI
Toyota'nın Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack, Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack ve tüm C-HR modelleri için 50 bin lira finansman tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranlı kampanyası 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.
Hilux modelleri ise Toyota Finans sistemi kapsamında 60 bin lira 12 ay ve yüzde sıfır faizli finansmanla 31 Ekim'e kadar bayilerinde satışa sunuluyor.