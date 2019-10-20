Çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller hangileri? Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın

Otomotiv sektöründeki ilerleme araçları daha sağlam ve güvenli hale getiriyor. Çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller hangileri? Otomobil tutkunları aracın görünümüyle birlikte güvenliğini de oldukça önemsiyor. Peki baktığınız otomobil olası bir kazaya dayanıklı mı? Hangi otomobil diğerlerine göre daha güvenli? Bu listeye bakmadan sakın otomobil almayın! İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan arabaları...

20.10.2019 15:36 - Son Güncelleme: 20.10.2019 15:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





