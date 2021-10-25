Otomobil satışlarında faizler sıfıra indirildi! Ekim ayı kampanyalarında 15000 TL indirim fırsatı! Dacia, Fiat, Opel, Ford, Toyata, Peugeot, Citroen...
Sıfır araba markaları araç sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi için müjdeli haberi duyurdu. Düşen satış rakamlarını arttırmayı hedefleyen markalar bu kapsamda bir çok modellerine düşük faizli taşıt kredisi desteği sağlamaya başladığını açıkladı. Sıfır otomobil almayı planlayanlar çok sevinecek. Ekim ayı kampanyasını kaçırmadan sıfıra alabileceğiniz en uygun fiyatlı sıfır araç modellerine haberimizde yer verdik. Kimi modellerde 15 bin TL'ye kadar indirim yapıldı, kimi modellerde sıfır faiz uygulandı. İşte Dacia, Fiat, Opel, Ford, Toyata, Peugeot, Citroen, Kia, Zukuki, Mercedes, Seat gibi marka araçlar ve modellerle ekim sıfır araç kampanyaları...
Sıfır otomobil sektörü coştukça çoştu. Araç alacakları ilgilendiriyor. Ekim ayı kampanyalarında sıfır otomobil alacaklara 15 bin TL indirim fırsatı sunuldu. Sıfır araba kampanyalarında 'damping' uygulandı. Sıfır araç firmaları merakla beklenen Ekim ayı satış kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Pek çok marka sıfır araç için .eşitli vadeler ve sıfır faizli taşıt kredisi desteği sunuyor. Bu desteğin yanı sıra 15000 TL de indirim yapılıyor. İşte, Dacia, Fiat, Opel, Ford, Toyata, Peugeot, Citroen Ekim ayı kampanyaları...
DACİA
Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2'nin ortalama CO2 salımı 145 gkm; ortalama yakıt tüketimi 6,4 lt100km'dir.Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.10.2021 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.
FİAT
Fiat tarafından başlatılan bir diğer Ekim kampanyası ise servise gidiş dönüşlerde uygulanacak. Kampanyaya göre servise gidiş-dönüş 20 km mesafedeki aracınızı 99 TL bedelle yerinde dezenfekte ettirebilirsiniz. Aracınız 20 km'den fazla mesafede ise kilometre başına 4 TL ekstra ücret uygulanmaktadır.