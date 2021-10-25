Otomobil satışlarında faizler sıfıra indirildi! Ekim ayı kampanyalarında 15000 TL indirim fırsatı! Dacia, Fiat, Opel, Ford, Toyata, Peugeot, Citroen...

Sıfır otomobil sektörü coştukça çoştu. Araç alacakları ilgilendiriyor. Ekim ayı kampanyalarında sıfır otomobil alacaklara 15 bin TL indirim fırsatı sunuldu. Sıfır araba kampanyalarında 'damping' uygulandı. Sıfır araç firmaları merakla beklenen Ekim ayı satış kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Pek çok marka sıfır araç için .eşitli vadeler ve sıfır faizli taşıt kredisi desteği sunuyor. Bu desteğin yanı sıra 15000 TL de indirim yapılıyor. İşte, Dacia, Fiat, Opel, Ford, Toyata, Peugeot, Citroen Ekim ayı kampanyaları...