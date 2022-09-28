Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar için beklenen açıklama geldi! İşaret fişeği çakıldı! Sıfır ve ikinci el için o tarihte...

2. El Araba Fiyatlarında Düşüş Var Mı?

Gittikçe artan döviz fiyatları pek çok sektörü etkiledi. Bu anlamda vatandaşlara oluşturulan yardımlar, zamlar ve KDV indirimleri yardımıyla büyük bir rahatlama gelmiş ve pek çok vatandaş bu halden memnun kalmıştı. Şimdi ise gözler arabalara çevrildi.