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Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar için beklenen açıklama geldi! İşaret fişeği çakıldı! Sıfır ve ikinci el için o tarihte...

Son günlerde dolar, euro ve altın süratli bir yükselişe geçti. Genellikle birkaç gündür en yüksek civara ulaştı. Bu hal piyasanın bütün dengelerini alt üst eder iken ev ve araba fiyatları da maksimum seviyeye çıkmış durumda. 2. el araba alabilmek bile bundan sonra büyük bir lüks haline geldi. Peki bunun için yeni bir hamle var mı? İşte otomotiv sektörünü canlandıracak yeni gelişmeler. Bu sağlamak için pek çok adı atıldı. Bu adımlardan biri de araç sahibi olmak isteyenlere sunulan bu fırsat!

takvim.com.tr
28.09.2022 08:36 - Son Güncelleme: 28.09.2022 08:37
Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar için beklenen açıklama geldi! İşaret fişeği çakıldı! Sıfır ve ikinci el için o tarihte...

Özellikle geride bıraktığımız sene ki olumsuz gelişmeler ekonomiyi etkilemiş ve fiyatların bir anda artmasına sebep olmuştu. Bu amaçla sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında satışlar nerdeyse durma noktasına geldi. Bunu bağlamda yetkililer yeni bir atılım yapma hazırlığına girdi. Amaç otomotiv sektörünün tekrardan hareketlendirmek ve her bireyin araba sahibi olmasını kolaylaştırmak!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar için beklenen açıklama geldi! İşaret fişeği çakıldı! Sıfır ve ikinci el için o tarihte...

2. El Araba Fiyatlarında Düşüş Var Mı?

Gittikçe artan döviz fiyatları pek çok sektörü etkiledi. Bu anlamda vatandaşlara oluşturulan yardımlar, zamlar ve KDV indirimleri yardımıyla büyük bir rahatlama gelmiş ve pek çok vatandaş bu halden memnun kalmıştı. Şimdi ise gözler arabalara çevrildi.

Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar için beklenen açıklama geldi! İşaret fişeği çakıldı! Sıfır ve ikinci el için o tarihte...

Tüm indirimler göz önünde bulundurulduğunda otomotiv sektörü amacıyla büyük bir karar alınmadı. Bu hal büyük bir hazırlık olup olmadığı sorusunu doğuruyor.

Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar için beklenen açıklama geldi! İşaret fişeği çakıldı! Sıfır ve ikinci el için o tarihte...

Bankalarla oluşturulan görüşmelere göre BDDK yeni bir karar aldı. Buna göre taşıt kredisi alabilmek isteyen vatandaşlara faizler çok düşük miktarlarda tutulacak.

Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar için beklenen açıklama geldi! İşaret fişeği çakıldı! Sıfır ve ikinci el için o tarihte...

Aynı vakitte vade farkı vatandaşın bütçesini yormayacak şekilde güncellenecek.

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