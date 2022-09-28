Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar için beklenen açıklama geldi! İşaret fişeği çakıldı! Sıfır ve ikinci el için o tarihte...
Son günlerde dolar, euro ve altın süratli bir yükselişe geçti. Genellikle birkaç gündür en yüksek civara ulaştı. Bu hal piyasanın bütün dengelerini alt üst eder iken ev ve araba fiyatları da maksimum seviyeye çıkmış durumda. 2. el araba alabilmek bile bundan sonra büyük bir lüks haline geldi. Peki bunun için yeni bir hamle var mı? İşte otomotiv sektörünü canlandıracak yeni gelişmeler. Bu sağlamak için pek çok adı atıldı. Bu adımlardan biri de araç sahibi olmak isteyenlere sunulan bu fırsat!
28.09.2022 08:36 - Son Güncelleme: 28.09.2022 08:37
Özellikle geride bıraktığımız sene ki olumsuz gelişmeler ekonomiyi etkilemiş ve fiyatların bir anda artmasına sebep olmuştu. Bu amaçla sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında satışlar nerdeyse durma noktasına geldi. Bunu bağlamda yetkililer yeni bir atılım yapma hazırlığına girdi. Amaç otomotiv sektörünün tekrardan hareketlendirmek ve her bireyin araba sahibi olmasını kolaylaştırmak!