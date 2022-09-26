TOGG'un satış fiyatı için ilk rakam belli oldu! TOGG ne kadara satılacak?
Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, TOGG'un satış fiyatı ile ilgili ilk rakamı verdi. Peki TOGG ne kadara satılacak?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Togg'un satış şekli ve servis hizmetinin geleneksel yöntemlerin dışında olacağını açıklarken, aracın Türk vatandaşının ulaşabileceği bir fiyatla çıkacağını vurguladı.
Tuncay Özilhan, grup olarak otomotiv sektöründeki büyüme hedeflerinin yanı sıra ortak olduğu Türkiye'nin Otomobili Togg'a yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. Tuğrul Arıkan da Anadolu Isuzu'nun yeni sürpriz projelerine yönelik önemli ipuçları verdi.
Özilhan'a projenin hangi aşamada olduğunu, Togg'un satış şeklinin nasıl olacağı, satış sonrası hizmetler ve tabii ki en çok merak edilenlerden biri olan Togg'un fiyatı için açıklamalarda bulundu.
Tuncay Özilhan, projeyle ilgili her şeyin yolunda gittiğine vurgu yaparak, ''Fabrika inşaatı tamamlandı, montaj hatları kuruldu, müthiş bir boyahane kuruldu. Aşağı yukarı 290 robot şu anda çalışır vaziyette. Solar enerji üzerine yatırım yapılıyor. Dolayısıyla üretim bilimi tamamlandı. Bu arada önemli miktarda araç üretildi. Norveç ve Arjantin gibi çeşitli ülkelere iklim koşullarını test için gönderildi. Kış şartlarında deneniyor, testleri geçti. Çarpışma ve dayanıklılık testlerini geçti. Gerçekten iyi bir ürün oldu'' diye konuştu.
"TOGG'U 4-5 SEFER TEST ETTİM, ÇOK MEMNUN KALDIM"
Özilhan, kendisinin de 4-5 sefer Togg'u pistte kullandığını ve çok memnun kaldığını belirtirken, projeye olan inancını, ''Türkiye'nin ihtiyacı olan bir projeydi. Cumhurbaşkanı da çok destekledi projeyi ve devletin çok desteği oldu. Şimdi 5 ortak sermayeleri koyduk ve koymaya devam ediyoruz. Taahhütleri herkes yerine getiriyor'' sözleriyle ifade etti. Fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını belirten Özilhan, ''Üretim yavaş yavaş başlayacak. Ondan sonra da mart ayında ticari satışa başlayacağız'' dedi.
PEKİ, TOGG'UN SATIŞ MODELİ NASIL OLACAK?
Bayilik ağı olacak mı? Özilhan Togg'un satışının geleneksel bir modelle yapılmayacağını söyledi. Togg'da bayilik sistemi de olmayacak. Togg'un servis hizmeti de farklı olacak. Özilhan bu konuda, ''Tam olarak açıklamayalım. Ama şunu söyleyebilirim ki, geleneksel modellerin dışında bir servis hizmeti olacak. Servis konusunda da çalışmalar var, tüketicinin bu konuda da hiç endişesi olmasın'' dedi.
TOGG, SATIŞTA TESLA'YI MODEL ALACAK
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 29 Ekim'de açılıyor. Bu tarih itibarıyla seri üretme geçmeyi planlayan Togg, satışa Mart 2023'te başlayacak.
Birçok kesim tarafından heyecanla beklenen Togg'un fiyatı ve satış stratejisi en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bu konuda yukarıdaki röportajda da okuyabileceğiniz üzere, Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'dan önemli bilgiler aldım. Ancak bununla yetinmeyip, geçen hafta Togg'a yönelik daha fazla bilgi toplamak için araştırma yaptım. Togg'a yakın kaynaklardan da aldığım bilgiler, aracın satış şekline yönelik yeni ayrıntılar verdi. Togg'da bayilik sistemi olmayacak.