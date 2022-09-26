TOGG’un satış fiyatı için ilk rakam belli oldu! TOGG ne kadara satılacak?

Tuncay Özilhan, projeyle ilgili her şeyin yolunda gittiğine vurgu yaparak, ''Fabrika inşaatı tamamlandı, montaj hatları kuruldu, müthiş bir boyahane kuruldu. Aşağı yukarı 290 robot şu anda çalışır vaziyette. Solar enerji üzerine yatırım yapılıyor. Dolayısıyla üretim bilimi tamamlandı. Bu arada önemli miktarda araç üretildi. Norveç ve Arjantin gibi çeşitli ülkelere iklim koşullarını test için gönderildi. Kış şartlarında deneniyor, testleri geçti. Çarpışma ve dayanıklılık testlerini geçti. Gerçekten iyi bir ürün oldu'' diye konuştu.

"TOGG'U 4-5 SEFER TEST ETTİM, ÇOK MEMNUN KALDIM"

Özilhan, kendisinin de 4-5 sefer Togg'u pistte kullandığını ve çok memnun kaldığını belirtirken, projeye olan inancını, ''Türkiye'nin ihtiyacı olan bir projeydi. Cumhurbaşkanı da çok destekledi projeyi ve devletin çok desteği oldu. Şimdi 5 ortak sermayeleri koyduk ve koymaya devam ediyoruz. Taahhütleri herkes yerine getiriyor'' sözleriyle ifade etti. Fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını belirten Özilhan, ''Üretim yavaş yavaş başlayacak. Ondan sonra da mart ayında ticari satışa başlayacağız'' dedi.