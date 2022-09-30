Alamam diyenler bile araba sahibi olacak! Sıfır araç isteyenlere yılın son kampanyası! %50'SİNİ ŞİMDİ KALANINI SENEYE ÖDE! Kia, Hyundai, Ford, Fiat...
Araç almak isteyen vatandaşlar Eylül ayı kampanyalarını yakından takip ediyor. Birçok marka tarafından yapılan kampanylarI sizler için derledik. Kia, Hyundai, Ford, Fiat'tan çok cazip kampanyalar sizleri bekliyor.
Sıfır araç isteyenlere dev kampanyalar başladı. Yeni yıl gelmeden araba markaları bir bir fırsatlar sunmaya başladı. Birçok farklı araba modellerini ve kampanyalarını sizler için derledik. İşte sıfır araç fiyatları ve güncel kampanya listesi...
3 yaş ve üzeri araç sahibi müşterilerin periyodik bakım işlemlerinde %20 işçilik ve yedek parça indirimi sunuluyor. Ayrıca ödemelerinizde Yapı Kredi World karta özel 7+5 taksit kampanyasından faydalanabilirsiniz.
Fiat servislerine gidiş dönüş 20 km mesafedeki aracınız bulunduğu yerde 99 TL bedelle dezenfekte ediliyor. 20 km den uzak mesafelerde ise km başına 4 TL ücret alınıyor.
Eylül ayı kampanyası kapsamında servis işlemlerinde Yapı Kredi World'e özel 8 taksit ve ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti sunuluyor.
PEUGEOT 2022 EYLÜL AYI KAMPANYASI
Peugeot 508, Peugeot 3008 ve Peugeot 5008 modellerinde kampanya kapsamında 150.000 TL'ye kadar 15 ay %0,99 faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Eylül ayı boyunca 508 modellerine 940.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
Peugeot 2008 modellerinde kampanya kapsamında 100.000 TL'ye kadar 15 ay %0,99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.
Peugeot Ticari Araç Eylül Ayı Kampanyası
Peugeot Rifter modellerinde 65.000 TL'ye 15 ay %0, Peugeot Partner Van modellerinde 55.000 TL'ye 15 ay %0,
Peugeot Expert Traveller ve Expert Combi modellerinde 100.000 TL'ye 15 ay %0 faiz, Peugeot Expert Van modellerinde ise 90.000 TL'ye 15 ay %0 faiz,
Peugeot Boxer Van modellerinde ise 100.000 TL'ye 15 ay %0 faiz oranlı kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.
2022 EYLÜL AYINA ÖZEL TÜM SIFIR KM TOYOTA MODELLERİNİN KAMPANYA DETAYLARI
Toyota Hilux modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz. 2022 model Toyota Hilux modelleri ise 735.250 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
10 yaş ve 160.000 km altındaki aracının bakımını Toyota yetkili servislerinde yaptıran müşteriler 10 yıl / 160.000 km'ye kadar Toyota Garanti ON Sistemi'nden yararlanabilirler.