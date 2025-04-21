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Otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor: Peugeot Rifter, Yaris Cross fiyatları güncellendi

Peugeot, hafif ticari segmentteki güçlü oyuncusu Rifter ile Renault Clio'dan bile düşük fiyatla dikkat çekerken, Toyota ise hibrit teknolojisinin yıldızı Yaris Cross'u 1.8 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Her iki model de farklı kullanıcı profillerine hitap ederken, Türkiye'de otomobil almayı düşünenler için karar süreci hiç olmadığı kadar zorlaşıyor.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 23:07 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 23:07
Otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor: Peugeot Rifter, Yaris Cross fiyatları güncellendi

Otomobil almayı düşünenler için Nisan 2025, büyük kararların ayı olabilir. Peugeot, Rifter modeliyle 1 milyon 383 bin TL'den başlayan fiyatlarla Clio'dan bile daha ucuz bir alternatif sunarken, Toyota ise Yaris Cross ile 1.8 milyon TL'yi aşan fiyatlara rağmen hibrit ve güvenlik donanımıyla öne çıkıyor.

Otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor: Peugeot Rifter, Yaris Cross fiyatları güncellendi

🚙 PEUGEOT RİFTER: GENİŞLİK VE UYGUN FİYATIN YENİ TANIMI

Peugeot, hafif ticari segmentteki yıldızı Rifter ile büyük bir kampanyaya imza attı. Özellikle aileler ve ticari kullanıcılar için geliştirilen bu model, 130 beygir gücündeki 1.5 litrelik dizel motoruyla hem güçlü hem de ekonomik bir seçenek sunuyor.

Otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor: Peugeot Rifter, Yaris Cross fiyatları güncellendi

✅ RİFTER'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

  • 6 ileri manuel ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman seçenekleri

  • Geniş iç hacim, katlanabilir koltuklar ve büyük bagaj kapasitesi

Otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor: Peugeot Rifter, Yaris Cross fiyatları güncellendi

  • Düşük yakıt tüketimiyle uzun yolda ekonomik performans

  • Donanım seviyelerine göre fiyatlar:

    • Allure 6MT: 1.383.000 TL

    • Allure EAT8: 1.590.500 TL

    • GT EAT8: 1.728.000 TL

🔥 Rifter'ın baz modeli, birçok hatchback modelden daha uygun fiyata satılıyor. Renault Clio ile kıyaslandığında bu fark özellikle dikkat çekiyor.

Otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor: Peugeot Rifter, Yaris Cross fiyatları güncellendi

🚘 TOYOTA YARİS CROSS: HİBRİT KONFOR, SUV GÜVENCESİ

Toyota ise Yaris Cross modeliyle SUV segmentinde iddialı. 1.5 litrelik hibrit motoru ve e-CVT otomatik şanzımanı ile düşük yakıt tüketimini hedefleyen model, teknolojiyle donatılmış bir sürüş deneyimi sunuyor.

✅ Yaris Cross'un Öne Çıkan Özellikleri:

  • Hibrit sistem: 116 HP güç, sessiz ve titreşimsiz sürüş

  • Toyota Safety Sense paketi (adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleyici fren, şerit takip sistemi)

  • 390 litre bagaj hacmi, 8 inç ve üst donanımlarda 10.5 inç multimedya ekran

  • ANCAP 5 yıldız güvenlik derecesi

  • Fiyat listesi:

    • Dream e-CVT: 1.811.500 TL

    • Flame e-CVT: 1.965.000 TL

    • Flame X-Pack e-CVT: 1.990.000 TL

    • Passion X-Pack e-CVT: 2.221.000 TL

💡 Yaris Cross, hibrit sistem ve teknolojik donanımıyla çevreci ve konfor odaklı kullanıcıları hedefliyor.

Otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor: Peugeot Rifter, Yaris Cross fiyatları güncellendi

📊 KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ: PEUGEOT RİFTER VS. TOYOTA YARİS CROSS

Özellik Peugeot Rifter Toyota Yaris Cross
Motor Tipi 1.5L Dizel 1.5L Hibrit
Beygir Gücü 130 HP 116 HP
Şanzıman Manuel / EAT8 Otomatik e-CVT Otomatik
Başlangıç Fiyatı 1.383.000 TL 1.811.500 TL

Otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor: Peugeot Rifter, Yaris Cross fiyatları güncellendi
Segment Hafif Ticari / Aile SUV / Şehir İçi
Yakıt Ekonomisi Düşük (dizel avantajı) Çok düşük (hibrit avantajı)
Hedef Kitle Aileler / Ticari Kullanım Şehirli bireyler / Çekirdek aileler
Otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor: Peugeot Rifter, Yaris Cross fiyatları güncellendi

🧭 TERCİHİNİZ NE OLMALI?

  • Ekonomik ve geniş bir aile aracı ya da ticari amaçlı bir otomobil arıyorsanız, Peugeot Rifter sunduğu fiyat avantajı ve iç hacmiyle öne çıkıyor.

  • Sessiz sürüş, şehir içi konfor ve teknoloji odaklı bir SUV isteyenler içinse Toyota Yaris Cross, çevreci yapısı ve güvenlik sistemleriyle fark yaratıyor.

Otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor: Peugeot Rifter, Yaris Cross fiyatları güncellendi

Fotoğraflar: Peugeot, Toyota