Otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor: Peugeot Rifter, Yaris Cross fiyatları güncellendi

Otomobil almayı düşünenler için Nisan 2025, büyük kararların ayı olabilir. Peugeot, Rifter modeliyle 1 milyon 383 bin TL'den başlayan fiyatlarla Clio'dan bile daha ucuz bir alternatif sunarken, Toyota ise Yaris Cross ile 1.8 milyon TL'yi aşan fiyatlara rağmen hibrit ve güvenlik donanımıyla öne çıkıyor.
🚙 PEUGEOT RİFTER: GENİŞLİK VE UYGUN FİYATIN YENİ TANIMI
Peugeot, hafif ticari segmentteki yıldızı Rifter ile büyük bir kampanyaya imza attı. Özellikle aileler ve ticari kullanıcılar için geliştirilen bu model, 130 beygir gücündeki 1.5 litrelik dizel motoruyla hem güçlü hem de ekonomik bir seçenek sunuyor.
✅ RİFTER'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
6 ileri manuel ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman seçenekleri
Geniş iç hacim, katlanabilir koltuklar ve büyük bagaj kapasitesi
Düşük yakıt tüketimiyle uzun yolda ekonomik performans
Donanım seviyelerine göre fiyatlar:
Allure 6MT: 1.383.000 TL
Allure EAT8: 1.590.500 TL
GT EAT8: 1.728.000 TL
🔥 Rifter'ın baz modeli, birçok hatchback modelden daha uygun fiyata satılıyor. Renault Clio ile kıyaslandığında bu fark özellikle dikkat çekiyor.
🚘 TOYOTA YARİS CROSS: HİBRİT KONFOR, SUV GÜVENCESİ
Toyota ise Yaris Cross modeliyle SUV segmentinde iddialı. 1.5 litrelik hibrit motoru ve e-CVT otomatik şanzımanı ile düşük yakıt tüketimini hedefleyen model, teknolojiyle donatılmış bir sürüş deneyimi sunuyor.
Hibrit sistem: 116 HP güç, sessiz ve titreşimsiz sürüş
Toyota Safety Sense paketi (adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleyici fren, şerit takip sistemi)
390 litre bagaj hacmi, 8 inç ve üst donanımlarda 10.5 inç multimedya ekran
ANCAP 5 yıldız güvenlik derecesi
Fiyat listesi:
Dream e-CVT: 1.811.500 TL
Flame e-CVT: 1.965.000 TL
Flame X-Pack e-CVT: 1.990.000 TL
Passion X-Pack e-CVT: 2.221.000 TL
💡 Yaris Cross, hibrit sistem ve teknolojik donanımıyla çevreci ve konfor odaklı kullanıcıları hedefliyor.
📊 KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ: PEUGEOT RİFTER VS. TOYOTA YARİS CROSS
|Özellik
|Peugeot Rifter
|Toyota Yaris Cross
|Motor Tipi
|1.5L Dizel
|1.5L Hibrit
|Beygir Gücü
|130 HP
|116 HP
|Şanzıman
|Manuel / EAT8 Otomatik
|e-CVT Otomatik
|Başlangıç Fiyatı
|1.383.000 TL
|1.811.500 TL
|Segment
|Hafif Ticari / Aile
|SUV / Şehir İçi
|Yakıt Ekonomisi
|Düşük (dizel avantajı)
|Çok düşük (hibrit avantajı)
|Hedef Kitle
|Aileler / Ticari Kullanım
|Şehirli bireyler / Çekirdek aileler
🧭 TERCİHİNİZ NE OLMALI?
Ekonomik ve geniş bir aile aracı ya da ticari amaçlı bir otomobil arıyorsanız, Peugeot Rifter sunduğu fiyat avantajı ve iç hacmiyle öne çıkıyor.
Sessiz sürüş, şehir içi konfor ve teknoloji odaklı bir SUV isteyenler içinse Toyota Yaris Cross, çevreci yapısı ve güvenlik sistemleriyle fark yaratıyor.