Otomobil piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor: Peugeot Rifter, Yaris Cross fiyatları güncellendi

Otomobil almayı düşünenler için Nisan 2025, büyük kararların ayı olabilir. Peugeot, Rifter modeliyle 1 milyon 383 bin TL'den başlayan fiyatlarla Clio'dan bile daha ucuz bir alternatif sunarken, Toyota ise Yaris Cross ile 1.8 milyon TL'yi aşan fiyatlara rağmen hibrit ve güvenlik donanımıyla öne çıkıyor.

🚙 PEUGEOT RİFTER: GENİŞLİK VE UYGUN FİYATIN YENİ TANIMI Peugeot, hafif ticari segmentteki yıldızı Rifter ile büyük bir kampanyaya imza attı. Özellikle aileler ve ticari kullanıcılar için geliştirilen bu model, 130 beygir gücündeki 1.5 litrelik dizel motoruyla hem güçlü hem de ekonomik bir seçenek sunuyor.

✅ RİFTER'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ 6 ileri manuel ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman seçenekleri

Geniş iç hacim, katlanabilir koltuklar ve büyük bagaj kapasitesi

Düşük yakıt tüketimiyle uzun yolda ekonomik performans

Donanım seviyelerine göre fiyatlar: Allure 6MT: 1.383.000 TL Allure EAT8: 1.590.500 TL GT EAT8: 1.728.000 TL

🔥 Rifter'ın baz modeli, birçok hatchback modelden daha uygun fiyata satılıyor. Renault Clio ile kıyaslandığında bu fark özellikle dikkat çekiyor.