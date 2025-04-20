SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Galerileri

Dacia’dan Fiyat-Performans Şovu! Sandero Stepway ve Jogger Nisan 2025 Fiyatlarıyla Sahneye Çıktı

Dacia, sunduğu kredi kolaylığıyla dikkat çekiyor. 200 bin TL'ye kadar %0.99 faizli kredi, üzerine 10.000 TL indirim ve 2 yıl ek garanti avantajı, alıcıları showroomlara yönlendiriyor. Uzmanlara göre bu fiyatlar uzun süre korunamayabilir; bu nedenle alım kararı vermek isteyenler için Nisan ayı kritik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 20:32 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 20:32
Dacia’dan Fiyat-Performans Şovu! Sandero Stepway ve Jogger Nisan 2025 Fiyatlarıyla Sahneye Çıktı

Sıfır araç piyasasında dengeleri altüst eden Dacia, Sandero Stepway ve Jogger modelleriyle adeta meydan okuyor. Sınıfının en düşük yakıt tüketimine sahip seçenekleri arasında yer alan bu modeller, Nisan 2025 itibarıyla fiyat/performans arayanlar için bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Dacia’dan Fiyat-Performans Şovu! Sandero Stepway ve Jogger Nisan 2025 Fiyatlarıyla Sahneye Çıktı

🚙 SANDERO STEPWAY: UYGUN FİYATLI MİNİ SUV

Şehir içi kullanıma ve hafta sonu kaçamaklarına uygun olan Sandero Stepway, 1 litrelik benzinli motoruyla 90 beygir güç üretiyor ve otomatik vites seçeneği sunuyor. Üstelik rakiplerine göre fiyatı oldukça cazip:

Model Yıl Fiyat
Expression Stepway (90 bg, Otomatik) 2024 1.112.000 TL
Expression Stepway (90 bg, Otomatik) 2025 1.230.000 TL
Extreme Stepway (90 bg, Otomatik) 2024 1.162.000 TL
Extreme Stepway (90 bg, Otomatik) 2025 1.280.000 TL

Peugeot 2008'in 1.8 milyon TL, Renault Captur'un 1.6 milyon TL bandında satıldığı düşünüldüğünde, Sandero Stepway'in 1.2 milyon TL civarındaki fiyatıyla segmentinde öne çıktığı görülüyor.

Dacia’dan Fiyat-Performans Şovu! Sandero Stepway ve Jogger Nisan 2025 Fiyatlarıyla Sahneye Çıktı

🚐 JOGGER: GENİŞ AİLELERİN YENİ GÖZDESİ

7 koltuklu yapısıyla öne çıkan Dacia Jogger, hem kalabalık ailelere hem de uzun yol yapanlara hitap ediyor. Benzinli, LPG'li ve hibrit motor seçenekleriyle sunulan Jogger, düşük yakıt tüketimiyle de cezbedici:

Model Özellikler Yıl Fiyat
Turbo ECO-G (100 bg, 5 koltuk, LPG'li) Extreme 2024 1.318.000 TL
Turbo ECO-G (100 bg, 5 koltuk, LPG'li) Extreme 2025 1.452.000 TL
Turbo (110 bg, 7 koltuk) Extreme 2024 1.323.000 TL
Turbo (110 bg, 7 koltuk) Extreme 2025 1.457.000 TL
Turbo ECO-G (100 bg, 7 koltuk, LPG'li) Extreme 2024 1.348.000 TL
Turbo ECO-G (100 bg, 7 koltuk, LPG'li) Extreme 2025 1.482.000 TL
HYBRID (140 bg, Otomatik, 7 koltuk) Extreme 2024 1.613.000 TL
HYBRID (140 bg, Otomatik, 7 koltuk) Extreme 2025 1.773.000 TL

Toyota Corolla Cross'un 1.9 milyon TL, Citroën C3 Aircross'un 1.7 milyon TL seviyelerinde olduğu düşünülürse, Jogger hâlâ mantıklı bir tercih.

Dacia’dan Fiyat-Performans Şovu! Sandero Stepway ve Jogger Nisan 2025 Fiyatlarıyla Sahneye Çıktı

💸 DACİA FİNANS KAMPANYASI NİSAN 2025

Dacia, alım kolaylığı sağlamak için finansal kampanyalar da sunuyor:

  • 200.000 TL kredi, 6 ay vade, %0.99 faiz

  • Aylık ödeme: 36.018 TL

  • Dacia Finans'tan kredi kullananlara:

    • 10.000 TL indirim

    • +2 yıl Maxxi Warranty (Uzatılmış Garanti) hediye

Dacia’dan Fiyat-Performans Şovu! Sandero Stepway ve Jogger Nisan 2025 Fiyatlarıyla Sahneye Çıktı

👨‍👩‍👧‍👦 KİMLER İÇİN UYGUN?

  • Sandero Stepway: Şehirli bireyler, genç çiftler ve ekonomik SUV isteyenler için.

  • Jogger: Kalabalık aileler, yolculuk tutkunu olanlar ve bagaj hacmi arayanlar için ideal.

Dacia’dan Fiyat-Performans Şovu! Sandero Stepway ve Jogger Nisan 2025 Fiyatlarıyla Sahneye Çıktı

Fotoğraflar: Dacia

Dacia’dan Fiyat-Performans Şovu! Sandero Stepway ve Jogger Nisan 2025 Fiyatlarıyla Sahneye Çıktı

Fotoğraflar: Dacia