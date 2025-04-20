Dacia’dan Fiyat-Performans Şovu! Sandero Stepway ve Jogger Nisan 2025 Fiyatlarıyla Sahneye Çıktı

Sıfır araç piyasasında dengeleri altüst eden Dacia, Sandero Stepway ve Jogger modelleriyle adeta meydan okuyor. Sınıfının en düşük yakıt tüketimine sahip seçenekleri arasında yer alan bu modeller, Nisan 2025 itibarıyla fiyat/performans arayanlar için bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Peugeot 2008'in 1.8 milyon TL, Renault Captur'un 1.6 milyon TL bandında satıldığı düşünüldüğünde, Sandero Stepway'in 1.2 milyon TL civarındaki fiyatıyla segmentinde öne çıktığı görülüyor.

Şehir içi kullanıma ve hafta sonu kaçamaklarına uygun olan Sandero Stepway , 1 litrelik benzinli motoruyla 90 beygir güç üretiyor ve otomatik vites seçeneği sunuyor. Üstelik rakiplerine göre fiyatı oldukça cazip:

🚐 JOGGER: GENİŞ AİLELERİN YENİ GÖZDESİ

7 koltuklu yapısıyla öne çıkan Dacia Jogger, hem kalabalık ailelere hem de uzun yol yapanlara hitap ediyor. Benzinli, LPG'li ve hibrit motor seçenekleriyle sunulan Jogger, düşük yakıt tüketimiyle de cezbedici:

Model Özellikler Yıl Fiyat Turbo ECO-G (100 bg, 5 koltuk, LPG'li) Extreme 2024 1.318.000 TL Turbo ECO-G (100 bg, 5 koltuk, LPG'li) Extreme 2025 1.452.000 TL Turbo (110 bg, 7 koltuk) Extreme 2024 1.323.000 TL Turbo (110 bg, 7 koltuk) Extreme 2025 1.457.000 TL Turbo ECO-G (100 bg, 7 koltuk, LPG'li) Extreme 2024 1.348.000 TL Turbo ECO-G (100 bg, 7 koltuk, LPG'li) Extreme 2025 1.482.000 TL HYBRID (140 bg, Otomatik, 7 koltuk) Extreme 2024 1.613.000 TL HYBRID (140 bg, Otomatik, 7 koltuk) Extreme 2025 1.773.000 TL

Toyota Corolla Cross'un 1.9 milyon TL, Citroën C3 Aircross'un 1.7 milyon TL seviyelerinde olduğu düşünülürse, Jogger hâlâ mantıklı bir tercih.