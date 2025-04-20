Dacia’dan Fiyat-Performans Şovu! Sandero Stepway ve Jogger Nisan 2025 Fiyatlarıyla Sahneye Çıktı

Sıfır araç piyasasında dengeleri altüst eden Dacia, Sandero Stepway ve Jogger modelleriyle adeta meydan okuyor. Sınıfının en düşük yakıt tüketimine sahip seçenekleri arasında yer alan bu modeller, Nisan 2025 itibarıyla fiyat/performans arayanlar için bulunmaz bir fırsat sunuyor.
🚙 SANDERO STEPWAY: UYGUN FİYATLI MİNİ SUV
Şehir içi kullanıma ve hafta sonu kaçamaklarına uygun olan Sandero Stepway, 1 litrelik benzinli motoruyla 90 beygir güç üretiyor ve otomatik vites seçeneği sunuyor. Üstelik rakiplerine göre fiyatı oldukça cazip:
|Model
|Yıl
|Fiyat
|Expression Stepway (90 bg, Otomatik)
|2024
|1.112.000 TL
|Expression Stepway (90 bg, Otomatik)
|2025
|1.230.000 TL
|Extreme Stepway (90 bg, Otomatik)
|2024
|1.162.000 TL
|Extreme Stepway (90 bg, Otomatik)
|2025
|1.280.000 TL
Peugeot 2008'in 1.8 milyon TL, Renault Captur'un 1.6 milyon TL bandında satıldığı düşünüldüğünde, Sandero Stepway'in 1.2 milyon TL civarındaki fiyatıyla segmentinde öne çıktığı görülüyor.
🚐 JOGGER: GENİŞ AİLELERİN YENİ GÖZDESİ
7 koltuklu yapısıyla öne çıkan Dacia Jogger, hem kalabalık ailelere hem de uzun yol yapanlara hitap ediyor. Benzinli, LPG'li ve hibrit motor seçenekleriyle sunulan Jogger, düşük yakıt tüketimiyle de cezbedici:
|Model
|Özellikler
|Yıl
|Fiyat
|Turbo ECO-G (100 bg, 5 koltuk, LPG'li)
|Extreme
|2024
|1.318.000 TL
|Turbo ECO-G (100 bg, 5 koltuk, LPG'li)
|Extreme
|2025
|1.452.000 TL
|Turbo (110 bg, 7 koltuk)
|Extreme
|2024
|1.323.000 TL
|Turbo (110 bg, 7 koltuk)
|Extreme
|2025
|1.457.000 TL
|Turbo ECO-G (100 bg, 7 koltuk, LPG'li)
|Extreme
|2024
|1.348.000 TL
|Turbo ECO-G (100 bg, 7 koltuk, LPG'li)
|Extreme
|2025
|1.482.000 TL
|HYBRID (140 bg, Otomatik, 7 koltuk)
|Extreme
|2024
|1.613.000 TL
|HYBRID (140 bg, Otomatik, 7 koltuk)
|Extreme
|2025
|1.773.000 TL
Toyota Corolla Cross'un 1.9 milyon TL, Citroën C3 Aircross'un 1.7 milyon TL seviyelerinde olduğu düşünülürse, Jogger hâlâ mantıklı bir tercih.
💸 DACİA FİNANS KAMPANYASI NİSAN 2025
Dacia, alım kolaylığı sağlamak için finansal kampanyalar da sunuyor:
200.000 TL kredi, 6 ay vade, %0.99 faiz
Aylık ödeme: 36.018 TL
Dacia Finans'tan kredi kullananlara:
10.000 TL indirim
+2 yıl Maxxi Warranty (Uzatılmış Garanti) hediye