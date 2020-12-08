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Otomobil firmaları kampanya yarışına girdi! Sıfır otomobilde 25 bin TL indirim

Otomobil alacakları yakından ilgilendiren bir haber geldi 2020 yılının bitmesine sayılı günler kala otomobil firmaları da ellerinde kimi modeller için kampanya yarışına girdi. Renault, Dacia, Skoda, Seat, Opel, Nissan, Mitsubishi, Honda, Ford, Cıroen, BMW ve Audi bazı modellerde 25 bin TL'ye kadar indirim fırsatı ve faizsiz vade seçeneği sundu. İşte 2020 Aralık ayı sıfır otomobil kampanyaları.

08.12.2020 09:16 - Son Güncelleme: 08.12.2020 09:16
Otomobil firmaları kampanya yarışına girdi! Sıfır otomobilde 25 bin TL indirim

Otomobil satın almaya düşünenlere güzel haber geldi. Sıfır otoda kampanya yarışı başladı. 25 bin TL'ye kadar fiyat indiren var.

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Otomobil firmaları kampanya yarışına girdi! Sıfır otomobilde 25 bin TL indirim


2020 yılının bitimine sayılı günler kala otomobil firmaları da ellerindeki bazı modeller için kampanya yarışına başladı.

Otomobil firmaları kampanya yarışına girdi! Sıfır otomobilde 25 bin TL indirim


Kimi markalar belli bir döneme kadar vade için faizleri sıfırlarken kimi markalar ise 25 bin TL'ye kadar varan indirimlerle müşterilerini araç sahibi yapma fırsatı sundu.

Otomobil firmaları kampanya yarışına girdi! Sıfır otomobilde 25 bin TL indirim


İşte marka marka 2020 yılının son otomobil kampanyaları..

Otomobil firmaları kampanya yarışına girdi! Sıfır otomobilde 25 bin TL indirim


Renault, yılın son ayında bir araç sahibi olmak isteyenleri, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşturuyor.

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