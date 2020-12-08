Otomobil firmaları kampanya yarışına girdi! Sıfır otomobilde 25 bin TL indirim
Otomobil alacakları yakından ilgilendiren bir haber geldi 2020 yılının bitmesine sayılı günler kala otomobil firmaları da ellerinde kimi modeller için kampanya yarışına girdi. Renault, Dacia, Skoda, Seat, Opel, Nissan, Mitsubishi, Honda, Ford, Cıroen, BMW ve Audi bazı modellerde 25 bin TL'ye kadar indirim fırsatı ve faizsiz vade seçeneği sundu. İşte 2020 Aralık ayı sıfır otomobil kampanyaları.
08.12.2020 09:16
- Son Güncelleme: 08.12.2020 09:16
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