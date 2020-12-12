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En çok satan otomobiller belli oldu! İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları

Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529.388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139.107 adede ulaştı. Peki Türkiye'de vatandaşlar tercihini en çok hangi otomobillerden yana kullandı? 2020 yılında en çok satan otomobil hangisi ve kaç tane sattı? İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları

12.12.2020 13:12 - Son Güncelleme: 12.12.2020 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





