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En çok satan otomobiller belli oldu! İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları

Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529.388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139.107 adede ulaştı. Peki Türkiye'de vatandaşlar tercihini en çok hangi otomobillerden yana kullandı? 2020 yılında en çok satan otomobil hangisi ve kaç tane sattı? İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları

12.12.2020 13:12 - Son Güncelleme: 12.12.2020 13:12
En çok satan otomobiller belli oldu! İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,0 artarak 668.495 adet olarak gerçekleşti.

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En çok satan otomobiller belli oldu! İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları

Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529.388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139.107 adede ulaştı.

En çok satan otomobiller belli oldu! İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları

İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

En çok satan otomobiller belli oldu! İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları

BENTLEY 10 adet satıldı.

En çok satan modeli GT: 4 adet

En çok satan otomobiller belli oldu! İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları

ASTON MARTIN - 15 adet

En çok satan modeli V8 Vantage: 5 adet

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