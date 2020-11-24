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En ucuz 2. el otomobiller hangileri? İşte 10 yaşına kadar 100 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller

Pandemi sonrası ikinci el araç piyasasında satışlar durma noktasına gelirken, döviz kurlarındaki düşüş ve Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı ile fiyatları son 6-7 ay içerisinde neredeyse iki kat artan ikinci el araç fiyatlarında da yıl sonuna kadar yüzde 10 ile 15 arasında düşüş bekleniyor.

Peki ikinci el otomobil piyasasında en ucuz otomobiller hangileri? İşte 10 yaşına kadar 100 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller.

24.11.2020 09:37 - Son Güncelleme: 24.11.2020 09:37
En ucuz 2. el otomobiller hangileri? İşte 10 yaşına kadar 100 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle '0' araç üretiminin kontrollü başlaması ve vatandaşların aylarca kuyrukta beklemesi nedeniyle ikinci el araca rağbet arttı.

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En ucuz 2. el otomobiller hangileri? İşte 10 yaşına kadar 100 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller


İkinci el araçta oluşan yoğun talep fiyatlara da yansıdı. Bazı modellerde fiyatlar sıfır araç fiyatlarını geçerken ikinci el piyasasında son 6-7 ay içerisindeki fiyat artış oranı yüzde 80'ni buldu.

En ucuz 2. el otomobiller hangileri? İşte 10 yaşına kadar 100 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller


Ancak uçuşa geçen fiyatların ve döviz kurlarındaki belirsizliğin yanı sıra son günlerde yeniden yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları ile ikinci el araç piyasasında satışlar da adeta durma noktasına geldi.

En ucuz 2. el otomobiller hangileri? İşte 10 yaşına kadar 100 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller


Merkez Bankası'nın son toplantısında faizlerde yaptığı artış sonrası sektör temsilcileri fiyatlarda da yüzde 10-15 indirim bekliyor.

En ucuz 2. el otomobiller hangileri? İşte 10 yaşına kadar 100 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller

İşte Yenişafak'ın haberine göre 100 bin TL ve 100 bin km'nin altındaki 10 yaşına kadar alınabilecek ikinci el otomobiller..

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