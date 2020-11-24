En ucuz 2. el otomobiller hangileri? İşte 10 yaşına kadar 100 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller
Pandemi sonrası ikinci el araç piyasasında satışlar durma noktasına gelirken, döviz kurlarındaki düşüş ve Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı ile fiyatları son 6-7 ay içerisinde neredeyse iki kat artan ikinci el araç fiyatlarında da yıl sonuna kadar yüzde 10 ile 15 arasında düşüş bekleniyor.
Peki ikinci el otomobil piyasasında en ucuz otomobiller hangileri? İşte 10 yaşına kadar 100 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller.
24.11.2020 09:37
- Son Güncelleme: 24.11.2020 09:37
DİĞER GALERİLER