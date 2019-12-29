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Otomobil almak isteyenler dikkat! Ucuz araç fırsatı için son 3 gününüz | Marka marka 2020 model sıfır araç fiyatları

Yılın son 3 günü kala sıfır araç almak isteyen vatandaşlar zamlı fiyatlardan otomobil almamak için sıraya girdi. Otomobil markaları şimdiden 2020 model araçların fiyat listelerini belirlemeye başladı. 2020 model sıfır otomobillerin fiyatları 2019 modellere göre 7 bin lira civarında daha fazla olacak. İşte 2020 model araçların fiyatları...

29.12.2019 07:53 - Son Güncelleme: 29.12.2019 07:53
Otomobil almak isteyenler dikkat! Son 3 gününüz | Marka marka 2020 model sıfır araç fiyatları

2019 yılının sonuna geldiğimiz şu günlerde yeni yılda otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar 2020 yılı otomobil fiyatlarına ilişkin yoğun araştırmalar yapıyor.

Otomobil almak isteyenler dikkat! Son 3 gününüz | Marka marka 2020 model sıfır araç fiyatları

Bu araştırmalarda en fazla merak edilenler ise otomobil markalarının en ucuz otomobilleri yer alıyor.

Otomobil almak isteyenler dikkat! Son 3 gününüz | Marka marka 2020 model sıfır araç fiyatları

Peki, markaların 2020 otomobilleri hangileri ve fiyatları ne kadar? İşte o otomobiller…

Otomobil almak isteyenler dikkat! Son 3 gününüz | Marka marka 2020 model sıfır araç fiyatları

2020 model araçların fiyatları şu şekilde sıralandı:
Volkswagen Polo: 112 bin 900 lira

Otomobil almak isteyenler dikkat! Son 3 gününüz | Marka marka 2020 model sıfır araç fiyatları

Citroen C-Elysee Live: 98 bin 500 lira

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