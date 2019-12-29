Otomobil almak isteyenler dikkat! Ucuz araç fırsatı için son 3 gününüz | Marka marka 2020 model sıfır araç fiyatları

Yılın son 3 günü kala sıfır araç almak isteyen vatandaşlar zamlı fiyatlardan otomobil almamak için sıraya girdi. Otomobil markaları şimdiden 2020 model araçların fiyat listelerini belirlemeye başladı. 2020 model sıfır otomobillerin fiyatları 2019 modellere göre 7 bin lira civarında daha fazla olacak. İşte 2020 model araçların fiyatları...

29.12.2019 07:53 - Son Güncelleme: 29.12.2019 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





