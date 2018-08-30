Opel o segmentle Türkiye pazarına geri dönüyor!
Opel, PSA Grubu'nun çatısı altına girdikten sonra yeniliklere hız verdi. Şirket, Binek otomobil modelleri haricinde marka ticari araç segmentine de dönüşünü Hannover Ticari Araç Fuarı'ndan önce Combo tanıtımıyla gerçekleştirdi. B-LCV yani hafif ticari araç B segmenti üyesi olan Combo, Türkiye'de de 8 yıl aradan sonra satılacak!
Opel markasının 1986 yılında beridir ürettiği hafif ticari araç modeli olan Combo, yepyeni haliyle Almanya'da Opel'in merkezi Rüsselsheim'da tanıtıldı. Bir önceki jenerasyona göre tamamıyla değişen bu araç, markanın ülkemizdeki ticari araç pazarına 8 yıl sonraki giriş modeli olacak olması da bu durumu özel bir noktaya getiriyor.
Opel'in Avrupa'daki ticari araç payı PSA olarak düşünüldüğünde yüzde 30. Siz de tahmin edersiniz ki bu payın büyük bir bölümü Peugeot ve Citroen tarafından oluşuyor. Combo modeliyle birlikte marka, bu payını arttırma hedefine sahip. Ayrıca 2019 yılında tanıtılacak olan bir yeni ticari araç daha var o da Vivaro!
Combo'nun 5. jenerasyonu olan bu yeni model PSA'nın daha tanıtımını yeni yaptığı Peugeot Rifter ile aynı platform olan EMP2 altyapısının üzerinde yükseliyor. EMP2 platformu birden fazla modelde karşınıza çıkacak olan bir altyapı. Özellikle modüler olan yapısı sayesinde uzayıp kısaltılarak farklı segmentlere ve motor seçeneklerinde de kullanılabiliyor.