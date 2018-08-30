Opel o segmentle Türkiye pazarına geri dönüyor!

Opel'in Avrupa'daki ticari araç payı PSA olarak düşünüldüğünde yüzde 30. Siz de tahmin edersiniz ki bu payın büyük bir bölümü Peugeot ve Citroen tarafından oluşuyor. Combo modeliyle birlikte marka, bu payını arttırma hedefine sahip. Ayrıca 2019 yılında tanıtılacak olan bir yeni ticari araç daha var o da Vivaro!