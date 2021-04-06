Araba almak isteyenlere 75.000 TL kredi! 30 Nisan son gün! Toyoto Corolla, Yaris ve C-HR Nisan ayı fiyatları!
Toyota Corolla, Yaris, C-HR modellerinde 75.000 TL kredi fırsatı! Toyota Nisan ayı fiyatları açıklandı ve sıfır araç modeller için kampanyalar duyuruldu. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlı ve ödeme planlı kampanyalar sunulmaya devam ediyor. Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan uygun faizli 75 bin TL kredi fırsatından faydalanmak çok kolay! Peki, Toyota Nisan ayı fiyatları!
Toyota Nisan ayı fiyatları açıklandı! 75 bin TL kredi, 2021 Corolla Benzinli, Corolla Hybrid, C-HR Hybrid ve Yaris Benzinli modelleri kapsıyor. Sıfır araç almak isteyenler kampanyaya 30 Nisan'a kadar katılabiliyor. Pandemi döneminde otomobil piyasasını hareketlendirme amacıyla birçok firma kampanya düzenlemeye devam ediyor. Son olarak kampanyaya katılan firma ise Toyota oldu.