Araba almak isteyenlere 75.000 TL kredi! 30 Nisan son gün! Toyoto Corolla, Yaris ve C-HR Nisan ayı fiyatları!

Toyota Corolla, Yaris, C-HR modellerinde 75.000 TL kredi fırsatı! Toyota Nisan ayı fiyatları açıklandı ve sıfır araç modeller için kampanyalar duyuruldu. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlı ve ödeme planlı kampanyalar sunulmaya devam ediyor. Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan uygun faizli 75 bin TL kredi fırsatından faydalanmak çok kolay! Peki, Toyota Nisan ayı fiyatları!

06.04.2021 23:37 - Son Güncelleme: 06.04.2021 23:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





