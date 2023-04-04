Nisan ayı 0 OTOMOBİL fiyatları! %0.99 faizli BAHAR müjdesi! Honda Civic, Opel Corsa, Renault Megane, Chery Tiggo 8...

Nisan ayı ile birlikte güncellenen sıfır otomobil fiyatları merak ediliyor. Birçok marka bahar kampanyalarını duyururken aynı zamanda fiyatlarını da güncelledi. Honda Civic, Opel Corsa, Renault Megane ve birçok modelde yeni fiyatlar listelendi. İşte 2*23 Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları...