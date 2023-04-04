Nisan ayı 0 OTOMOBİL fiyatları! %0.99 faizli BAHAR müjdesi! Honda Civic, Opel Corsa, Renault Megane, Chery Tiggo 8...
2023 Nisan sıfır otomobil fiyatları belli oldu. İşte birçok marka tarafından sunulan yeni kampanyalar ve gncel fiyat listesi!
04.04.2023 10:10 - Son Güncelleme: 04.04.2023 10:10
Nisan ayı ile birlikte güncellenen sıfır otomobil fiyatları merak ediliyor. Birçok marka bahar kampanyalarını duyururken aynı zamanda fiyatlarını da güncelledi. Honda Civic, Opel Corsa, Renault Megane ve birçok modelde yeni fiyatlar listelendi. İşte 2*23 Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları...
OPEL CROSSLAND
Opel'in Crossland modeli, diğer popüler SUV modelleri arasında oldukça tercih edilen bir seçenek. 738.900 TL'den başlayan fiyatlarla Crossland, iki farklı satın alma seçeneği sunuyor. 150.000 TL'lik 15 ay vadeli yüzde 0,99 faiz ile 120 bin TL'lik 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz seçeneklerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.