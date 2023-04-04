RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Otomobil Nisan ayı 0 OTOMOBİL fiyatları! %0.99 faizli BAHAR müjdesi! Honda Civic, Opel Corsa, Renault Megane, Chery Tiggo 8...

Nisan ayı 0 OTOMOBİL fiyatları! %0.99 faizli BAHAR müjdesi! Honda Civic, Opel Corsa, Renault Megane, Chery Tiggo 8...

2023 Nisan sıfır otomobil fiyatları belli oldu. İşte birçok marka tarafından sunulan yeni kampanyalar ve gncel fiyat listesi!

takvim.com.tr
04.04.2023 10:10 - Son Güncelleme: 04.04.2023 10:10
Nisan ayı 0 OTOMOBİL fiyatları! %0.99 faizli BAHAR müjdesi! Honda Civic, Opel Corsa, Renault Megane, Chery Tiggo 8...

Nisan ayı ile birlikte güncellenen sıfır otomobil fiyatları merak ediliyor. Birçok marka bahar kampanyalarını duyururken aynı zamanda fiyatlarını da güncelledi. Honda Civic, Opel Corsa, Renault Megane ve birçok modelde yeni fiyatlar listelendi. İşte 2*23 Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nisan ayı 0 OTOMOBİL fiyatları! %0.99 faizli BAHAR müjdesi! Honda Civic, Opel Corsa, Renault Megane, Chery Tiggo 8...

OPEL

Fiyatlarda mart ayına göre artış yaşandı.

Nisan ayı 0 OTOMOBİL fiyatları! %0.99 faizli BAHAR müjdesi! Honda Civic, Opel Corsa, Renault Megane, Chery Tiggo 8...

%0.99 FAİZLİ ALIM FIRSATI!

Corsa, yüzde 0,99 faizle 15 ay vadeli 150 bin lira veya yüzde 0 faizle 12 ay vadeli 120 bin lira olmak üzere iki farklı alım seçeneği sunuyor.

Nisan ayı 0 OTOMOBİL fiyatları! %0.99 faizli BAHAR müjdesi! Honda Civic, Opel Corsa, Renault Megane, Chery Tiggo 8...

OPEL CROSSLAND

Opel'in Crossland modeli, diğer popüler SUV modelleri arasında oldukça tercih edilen bir seçenek. 738.900 TL'den başlayan fiyatlarla Crossland, iki farklı satın alma seçeneği sunuyor. 150.000 TL'lik 15 ay vadeli yüzde 0,99 faiz ile 120 bin TL'lik 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz seçeneklerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Nisan ayı 0 OTOMOBİL fiyatları! %0.99 faizli BAHAR müjdesi! Honda Civic, Opel Corsa, Renault Megane, Chery Tiggo 8...

Opel'in yeni Astra

İki farklı alım seçeneği ve 819.900 TL'den başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Astra 150.000 TL'ye %0,99 15 ay vade veya 120.000 TL'ye %0 faizle 12 ay vade imkanı sunuyor.

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