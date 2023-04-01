4.877 TL taksitle sahibinden ikinci el araba! Bayram öncesi 150.000-250.000 TL limiti! Fiat, Volkswagen, Dacia, Citroen, Renault, Suzuki, Opel...
İkinci el satılık araba piyasasında ucuzlama dönemi! Galerici Ahmet Yurtlu, vatandaşların Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için araçlarını satışa çıkardığını, bununda ikinci el araç piyasasını canlandırdığını söyledi. Araba hayali kuran binlerce kişi ise uygun fiyatlı ikinci el otomobilleri araştırıyor. İşte 250 bin TL altındaki en iyi 2. el otomobiller...
01.04.2023 16:16 - Son Güncelleme: 01.04.2023 16:20
İkinci el otomobil piyasası hareketlendi. TOGG almak için araçlarını satmak isteyenler ikinci el otomobil sektörünü yeniden şahlandırdı. İşte en uygun fiyatlı 2. el araçlar...
Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu Galerici Ahmet Yurtlu, vatandaşların Türkiye'nin yerli otomobili Togg için araçlarını satışa çıkardığını, bununda ikinci el araç piyasasını canlandırdığını söyledi.
Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve Togg'un satışa sunulması 2. el otomobil pazarlarında hareketliliği artırdı.