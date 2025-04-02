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Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı

Nisan 2025'te otomobil piyasası, Toyota ve Citroen'nin güncellenmiş fiyat listeleriyle hareketlendi. Toyota, özellikle hibrit modellerindeki fiyatlandırmaları dikkat çekerken, popüler modelleri Corolla ve Yaris Cross'ta da değişikliklere gitti. Diğer yandan Citroen modellerinde fiyat artışlarıyla öne çıktı. İşte iki markanın Nisan 2025 fiyat listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:26 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:28
Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı

Nisan 2025 itibarıyla Toyota ve Citroen, güncellenmiş fiyat listelerini duyurdu. Toyota, Corolla modelinde 245.000 TL'ye varan indirimlerle dikkat çekerken, özellikle 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunda önemli bir fiyat avantajı sunuyor. Citroen ise piyasadaki yerini koruyor.

Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı

TOYOTA 2025 NİSAN

Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı
  • 2025 Model
245.000 TL'ye varan indirim ile avantajlı fiyatlar!
Versiyon Tavsiye Edilen
Liste Fiyatları		 Tavsiye Edilen Nisan Ayına
Özel Sınırlı Sayıda
Kampanyalı Fiyatlar*
1.5 Vision Plus Multidrive S 1.758.000 TL 1.558.000 TL
1.5 Dream Multidrive S 1.830.500 TL 1.705.500 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.917.000 TL 1.725.500 TL
Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı
  • 2025 Model
Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel
ÖTV Oranı ile Fiyatlar
1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.012.500 TL
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.087.000 TL
Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı
  • 2025 Model
330.000 TL'ye varan indirim ve 200.000 TL, 12 Ay, %2.49 kredi avantajı!**
Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel
ÖTV Oranı ile Fiyatlar		 Tavsiye Edilen Nisan Ayına
Özel Sınırlı Sayıda
Kampanyalı Fiyatlar*
1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.232.000 TL 1.925.500 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.296.000 TL 1.999.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.548.000 TL 2.241.000 TL
Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı
  • 2025 Model
Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel
ÖTV Oranı ile Fiyatlar
1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.928.500 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.089.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.289.000 TL
Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı
  • 2025 Model
300.000 TL'ye varan indirim ile avantajlı fiyatlar!
Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid'e
Özel ÖTV Oranı
İle Fiyatlar		 Tavsiye Edilen Nisan
Ayına Özel Sınırlı
Sayıda Kampanyalı Fiyatlar*
1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.041.000 TL 1.741.000 TL
1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.102.500 TL 1.992.000 TL
Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı
  • 2025 Model
Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid'e
Özel ÖTV Oranı
İle Fiyatlar		 Tavsiye Edilen Nisan
Ayına Özel Sınırlı
Sayıda Kampanyalı
Fiyatlar*
1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.954.000 TL 1.811.500 TL
1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.086.500 TL 1.965.000 TL
Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı
  • 2025 Model
Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid'e
Özel ÖTV Oranı
İle Fiyatlar		 Tavsiye Edilen Nisan
Ayına Özel Sınırlı
Sayıda Kampanyalı
Fiyatlar*
1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.695.500 TL 1.525.000 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT** 1.927.000 TL 1.733.500 TL
Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı

CITROEN 2025 NİSAN

Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı
Versiyonlar Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Nakit İndirimli Fiyat (TL)
1.2 PureTech
130 HP - EAT8		 You
Max		 2025
2025		 1.590.000 TL
1.710.000 TL		 1.520.000 TL
1.650.000 TL
1.2 MHEV
136 HP - ë-DCS6		 Max 2025 1.775.000 TL 1.715.000 TL
Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı
Versiyonlar Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Nakit İndirimli Fiyat (TL)
115 KW Max 2025 1.625.000 TL 1.565.000 TL
Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı
Versiyonlar Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Nakit İndirimli Fiyat (TL)
1.2 PureTech
130 HP - EAT8		 You
Max		 2025
2025		 1.610.000 TL
1.690.000 TL		 -
1.660.000 TL
Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı

Versiyonlar Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Nakit İndirimli Fiyat (TL)
115 KW Max 2025 1.615.000 TL 1.585.000 TL
Nisan 2025 güncellemesi: Toyota ve Citroen yeni fiyat listesi ortaya çıktı
Versiyonlar Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Nakit İndirimli Fiyat (TL)
1.5 BlueHDi
130 HP - EAT8		 Max 2025 1.945.000 TL 1.880.000 TL
1.2 PureTech
136 HP - e-DCS6		 Max 2025 1.990.000 TL -

Fotoğraflar: Citroen, Toyota