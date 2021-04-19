Nisan 2021 sıfır araba fiyat listesi! 12 ay ve %0 faiz fırsatı için son günler! Opel, Volkswagen, Toyota...

Otomobil markaları tarafından Nisan 2021 sıfır araba fiyat listesi duyuruldu. Sıfır otomobil fiyatları, yeni bir araba almak isteyenlerin sık sık araştırdığı konulardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Yeni ayın gelmesine günler kala Dacia, Toyota, Fiat, Opel, Volkswagen gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek duyurdu. 2021 yılının ikinci ayında sıfır bir otomobil sahibi olmak isteyenler markaların güncel fiyat listesini merak ederek araştırma yapıyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini merak edenler için yazımızın içerisinde detaylı bir şekilde yer almaktadır.

19.04.2021 13:25 - Son Güncelleme: 19.04.2021 13:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





