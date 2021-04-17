Araç lastiği satışında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberi... Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Nihai kullanıcıların araç lastiği satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak tanıyan, ürünün özelliklerinin yer aldığı lastik etiketlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Tedarikçiler belirli bir lastik tipi için tüm görsel reklamların lastik etiketini göstermesini sağlayacak. İnternetteki görsel reklamlar için tedarikçiler, lastik etiketini iç içe geçmiş bir ekranda sunabilecek. İşte yeni dönemin detayları.
Piyasaya arz edilen "C1", "C2" ve "C3" sınıfı lastikleri kapsayan yönetmelik, yakıt tasarruflu, uzun ömürlü ve düşük gürültü düzeyli güvenli lastiklerin kullanımını sağlayarak sağlık ve çevrenin korunması, güvenliğin artırılması, yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmak amacıyla, lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirliyor.
Buna göre, 1 Mayıs'tan itibaren, tedarikçiler, söz konusu tarihten sonra üretilen "C1", "C2" ve "C3" sınıfı lastikleri piyasaya arz etmeden önce "tedarikçinin ticari adı veya ticari markası, adresi, iletişim bilgileri ve diğer yasal tanımlamaları, lastik tipi tanımlayıcısı, elektronik formattaki lastik etiketi, lastik etiketlerinin sınıf/sınıfları ve diğer parametreleri ve elektronik formattaki ürün bilgi formunun parametreleri" bilgilerini ürün veri tabanına girmek veya kendi internet sitesinde sunmakla yükümlü olacak.