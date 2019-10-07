Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Görenleri şoke ediyor

"Aldığımızda harabe durumdaydı. Sadece 4 ay kaportayla uğraştırk. Sonra mekanizesini düzene soktuk. Motoru yeniledik. Parçalarını internetten sipariş ederek bulduk. Orjinalliğini korumaya çalıştık. Orijinalliği haricinde başka bir parça yok. Toplamda 10 bin lirayı buldu. Gören bir daha bakıyor. Piyasada bunlardan çok az var."