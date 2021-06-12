Mercek altına alınacak! 51.270 lira altı ikinci el arabalara rağbet artıyor! Symbol, Linea, Indigo, Colt...

Mercek altına alınacak! 51.270 lira altı ikinci el arabalara rağbet artacak. 2020 yılında salgın nedeniyle otomobil markaları bir süre boyunca araba üretemeyince ikinci elde fiyatlar aşırı derecede artmıştı. Ancak geçtiğimiz yılın son aylarında üretimin başlamasının ardından ikinci el araba fiyatlarındaki yükseliş yerini düşüşe bırakmıştı. Halen araba satışı gerçekleştirilen ilan sitelerinde bazı modellere istenen fiyatlar değişkenlik gösterirken 51 bin 270 liranın altında pek çok otomobil satışı da yapılıyor. Bu modeller arasında ise Fiat Albea, Tata İndigo, Renault Symbol ve Dacia Logan gibi pek çok araba yer alıyor.