Ve son dakika belli oldu! Milyonlarca otomobil sahibinin ağzı kulaklarına vardı! 1000 TL'den 75 TL'ye düştü

1000 TL ödemek yerine artık 75 TL ödenecek! Araç sınıfına göre 3 yılda bir kez, 2 yılda bir kez veya her yıl yapılması gereken araç muayenesi, trafik güvenliği için son derece önemlidir. TÜVTÜRK'deri yapılan açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici maliyet endeksi oranlarına ve taşıtın tetkike geliş tarihine göre farklılık gösterebilecek. Yeni tertip etmeye göre, taşıt muayenesini 1 sene geciktirmiş bir araba sahibi, 205.08 TL gecikme cezası yerine takribî 14.36 TL ödeyecek. Muayene ücreti ise TÜVTÜRK istasyonlarında sadece nakit olarak tahsil edilir.

11.06.2021 09:47 - Son Güncelleme: 11.06.2021 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





