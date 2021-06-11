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Ve son dakika belli oldu! Milyonlarca otomobil sahibinin ağzı kulaklarına vardı! 1000 TL'den 75 TL'ye düştü

1000 TL ödemek yerine artık 75 TL ödenecek! Araç sınıfına göre 3 yılda bir kez, 2 yılda bir kez veya her yıl yapılması gereken araç muayenesi, trafik güvenliği için son derece önemlidir. TÜVTÜRK'deri yapılan açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici maliyet endeksi oranlarına ve taşıtın tetkike geliş tarihine göre farklılık gösterebilecek. Yeni tertip etmeye göre, taşıt muayenesini 1 sene geciktirmiş bir araba sahibi, 205.08 TL gecikme cezası yerine takribî 14.36 TL ödeyecek. Muayene ücreti ise TÜVTÜRK istasyonlarında sadece nakit olarak tahsil edilir.

11.06.2021 09:47 - Son Güncelleme: 11.06.2021 09:47
Ve son dakika belli oldu! Milyonlarca otomobil sahibinin ağzı kulaklarına vardı! 1000 TL'den 75 TL'ye düştü

Araç muayenelerinde gecikilen her ay için muayene bedelinin yüzde 5'i oranında hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında yeniden belirlenecek. Araçların muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi gereğince zorunlu olan, trafiğe çıkan motorlu ya da motorsuz taşıtların yolcu ve trafik güvenliliğine uygun nitelikleri taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir. Trafik muayenesinin amacı trafikteki taşıtların kusurlarının giderilerek bunların sebep olacağı kazaların önüne geçmektir.

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Ve son dakika belli oldu! Milyonlarca otomobil sahibinin ağzı kulaklarına vardı! 1000 TL'den 75 TL'ye düştü

31 Aralık 2021'e kadar geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğunu açıklayan TÜVTÜRK, gecikme süreleri için de bir sınır olmadığını duyurdu.

Ve son dakika belli oldu! Milyonlarca otomobil sahibinin ağzı kulaklarına vardı! 1000 TL'den 75 TL'ye düştü

Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabiliyor.


Ve son dakika belli oldu! Milyonlarca otomobil sahibinin ağzı kulaklarına vardı! 1000 TL'den 75 TL'ye düştü

Öte yandan, araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezası veya otoyol geçiş borcu da bulunmaması gerekiyor.

Ve son dakika belli oldu! Milyonlarca otomobil sahibinin ağzı kulaklarına vardı! 1000 TL'den 75 TL'ye düştü

KAÇ YILDA BİR ARAÇ MUAYENESİ YAPILIR?

Yeni otomobil yeni sıfır km bir araç satın aldıysanız ilk üç sene boyunca muayeneye ihtiyacınız olmaz. İlk muayeneden sonra ise 2 yılda bir aracınızı muayene ettirmeniz gerekir. Otomobilin ruhsatında yazan "Tescil Tarihi" kısmından muayene geçerlilik sürenizi öğrenebilirsiniz.