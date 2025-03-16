Mart 2025’te en iyi otomobil kampanyaları! Fiat, Skoda ve Chery ipin ucunu kaçırdı

Mart 2025 itibarıyla otomobil pazarında büyük hareketlilik yaşanıyor. Fiat, Skoda ve Chery, rekabeti artırmak ve müşterilere cazip fırsatlar sunmak için fiyat listelerini güncellerken, kampanyalarla da dikkat çekiyorlar. İşte üç büyük markanın sunduğu en yeni fiyatlar ve kampanya detayları...

CHERY OMODA 5 PRO: MART 2025 FİYAT GÜNCELLEMESİ Çinli otomobil devi Chery, Omoda 5 Pro modelinde fiyatlarını güncelleyerek rekabeti artırıyor. SUV segmentinde güçlü bir rakip olan Omoda 5 Pro, modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

OMODA 5 PRO GÜNCEL FİYAT LİSTESİ Vision – 1.820.000 TL

Intelligent – 1.970.000 TL

Exceptional – 2.099.000 TL Adaptif hız sabitleyici, park yardımcısı ve 360 derece kamera gibi özelliklerle donatılan model, fiyat/performans açısından avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

SKODA MART 2025 FİYAT GÜNCELLEMELERİ: OCTAVİA FİYATLARI ARTTI Skoda, makyajlı Octavia modellerini Türkiye pazarına sunarken fiyatlarını da güncelledi. Güncellenen fiyatlar otomobil severleri şaşırttı.