Mart 2025’te en iyi otomobil kampanyaları! Fiat, Skoda ve Chery ipin ucunu kaçırdı

Mart 2025 itibarıyla otomobil pazarında büyük hareketlilik yaşanıyor. Fiat, Skoda ve Chery, rekabeti artırmak ve müşterilere cazip fırsatlar sunmak için fiyat listelerini güncellerken, kampanyalarla da dikkat çekiyorlar. İşte üç büyük markanın sunduğu en yeni fiyatlar ve kampanya detayları...
CHERY OMODA 5 PRO: MART 2025 FİYAT GÜNCELLEMESİ
Çinli otomobil devi Chery, Omoda 5 Pro modelinde fiyatlarını güncelleyerek rekabeti artırıyor. SUV segmentinde güçlü bir rakip olan Omoda 5 Pro, modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.
OMODA 5 PRO GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Vision – 1.820.000 TL
Intelligent – 1.970.000 TL
Exceptional – 2.099.000 TL
Adaptif hız sabitleyici, park yardımcısı ve 360 derece kamera gibi özelliklerle donatılan model, fiyat/performans açısından avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
SKODA MART 2025 FİYAT GÜNCELLEMELERİ: OCTAVİA FİYATLARI ARTTI
Skoda, makyajlı Octavia modellerini Türkiye pazarına sunarken fiyatlarını da güncelledi. Güncellenen fiyatlar otomobil severleri şaşırttı.
OCTAVİA MODEL VE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – 1.954.900 TL
Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – 2.204.900 TL
Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – 2.511.400 TL
Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – 2.511.400 TL
Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG – 4.051.400 TL
Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – 2.591.400 TL
Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG – 4.131.400 TL
Yeni modellerin donanım ve teknolojik özellikleriyle dikkat çektiği belirtilirken, özellikle RS ve Sportline paketleri performans tutkunları için öne çıkıyor.
FİAT MART 2025 KAMPANYASI: EGEA MODELLERİNDE BÜYÜK FIRSAT
Fiat, Mart ayında başlattığı kampanya ile Egea modelinde faizsiz taksit fırsatı sunuyor. Aylık 12.500 TL taksit imkânı sağlayan bu kampanya, belirli bir kredi tutarı için geçerli olup, stoklarla sınırlı olarak 3 Nisan 2025'e kadar devam edecek.
Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR (Benzinli, Manuel) – 1.084.900 TL → 984.900 TL
Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR (Dizel, Manuel) – 1.342.900 TL → 1.249.900 TL
Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ (Benzinli, Manuel) – 1.179.900 TL → 1.099.900 TL
Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ (Dizel, Otomatik) – 1.554.900 TL → 1.429.900 TL
Kampanya kapsamında, 862,5 TL kredi tahsis ücreti ve 321,59 TL rehin tesis ücreti de bulunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler yetkili Fiat bayilerine başvurabilir.
Fotoğraflar Fiat, Skoda ve Chery internet adresinden alınmıştır.