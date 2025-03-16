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Mart 2025’te en iyi otomobil kampanyaları! Fiat, Skoda ve Chery ipin ucunu kaçırdı

Mart 2025 otomobil piyasasında büyük değişiklikler yaşanıyor! Fiat, Skoda ve Chery, güncellenen fiyat listeleri ve cazip kampanyalarıyla sürücülerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, hangi marka nasıl bir indirim yaptı?

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 23:19 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 23:19
Mart 2025’te en iyi otomobil kampanyaları! Fiat, Skoda ve Chery ipin ucunu kaçırdı

Mart 2025 itibarıyla otomobil pazarında büyük hareketlilik yaşanıyor. Fiat, Skoda ve Chery, rekabeti artırmak ve müşterilere cazip fırsatlar sunmak için fiyat listelerini güncellerken, kampanyalarla da dikkat çekiyorlar. İşte üç büyük markanın sunduğu en yeni fiyatlar ve kampanya detayları...

Mart 2025’te en iyi otomobil kampanyaları! Fiat, Skoda ve Chery ipin ucunu kaçırdı

CHERY OMODA 5 PRO: MART 2025 FİYAT GÜNCELLEMESİ

Çinli otomobil devi Chery, Omoda 5 Pro modelinde fiyatlarını güncelleyerek rekabeti artırıyor. SUV segmentinde güçlü bir rakip olan Omoda 5 Pro, modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Mart 2025’te en iyi otomobil kampanyaları! Fiat, Skoda ve Chery ipin ucunu kaçırdı

OMODA 5 PRO GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

  • Vision1.820.000 TL

  • Intelligent1.970.000 TL

  • Exceptional2.099.000 TL

Adaptif hız sabitleyici, park yardımcısı ve 360 derece kamera gibi özelliklerle donatılan model, fiyat/performans açısından avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Mart 2025’te en iyi otomobil kampanyaları! Fiat, Skoda ve Chery ipin ucunu kaçırdı

SKODA MART 2025 FİYAT GÜNCELLEMELERİ: OCTAVİA FİYATLARI ARTTI

Skoda, makyajlı Octavia modellerini Türkiye pazarına sunarken fiyatlarını da güncelledi. Güncellenen fiyatlar otomobil severleri şaşırttı.

Mart 2025’te en iyi otomobil kampanyaları! Fiat, Skoda ve Chery ipin ucunu kaçırdı

OCTAVİA MODEL VE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

  • Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – 1.954.900 TL

  • Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – 2.204.900 TL

  • Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – 2.511.400 TL

  • Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – 2.511.400 TL

  • Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG – 4.051.400 TL

  • Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – 2.591.400 TL

  • Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG – 4.131.400 TL

Yeni modellerin donanım ve teknolojik özellikleriyle dikkat çektiği belirtilirken, özellikle RS ve Sportline paketleri performans tutkunları için öne çıkıyor.

Mart 2025’te en iyi otomobil kampanyaları! Fiat, Skoda ve Chery ipin ucunu kaçırdı

FİAT MART 2025 KAMPANYASI: EGEA MODELLERİNDE BÜYÜK FIRSAT

Fiat, Mart ayında başlattığı kampanya ile Egea modelinde faizsiz taksit fırsatı sunuyor. Aylık 12.500 TL taksit imkânı sağlayan bu kampanya, belirli bir kredi tutarı için geçerli olup, stoklarla sınırlı olarak 3 Nisan 2025'e kadar devam edecek.

Egea Model ve Kampanya Fiyatları

  • Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR (Benzinli, Manuel) – 1.084.900 TL → 984.900 TL

  • Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR (Dizel, Manuel) – 1.342.900 TL → 1.249.900 TL

Mart 2025’te en iyi otomobil kampanyaları! Fiat, Skoda ve Chery ipin ucunu kaçırdı

  • Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ (Benzinli, Manuel) – 1.179.900 TL → 1.099.900 TL

  • Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ (Dizel, Otomatik) – 1.554.900 TL → 1.429.900 TL

Kampanya kapsamında, 862,5 TL kredi tahsis ücreti ve 321,59 TL rehin tesis ücreti de bulunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler yetkili Fiat bayilerine başvurabilir.

Fotoğraflar Fiat, Skoda ve Chery internet adresinden alınmıştır.