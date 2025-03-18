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Bu otomobil modelleri yarı fiyatına satılıyor: Yeni ÖTV indirimli 2025 model araç fiyat listesi

Yeni düzenlemeyle birlikte, engelli bireylerin ÖTV muafiyeti kapsamında satın alabileceği araçların listesi de güncellendi. Peki, bu değişiklikler kimleri nasıl etkileyecek? Hangi araçlar ÖTV'siz satılabilecek? İşte, engelli bireylerin araç sahibi olma sürecinde dikkat etmesi gereken tüm detaylar ve 2025 yılında hayata geçecek yeni ÖTV muafiyeti kuralları

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:42
Bu otomobil modelleri yarı fiyatına satılıyor: Yeni ÖTV indirimli 2025 model araç fiyat listesi

2025 yılı için engelli bireylerin ÖTV muafiyeti ile satın alabileceği sıfır araç fiyatları belli oldu. Enflasyon oranları, araç firmalarının fiyat politikaları ve yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte engelli araç fiyatları geniş bir skalada değişiklik gösteriyor.

Bu otomobil modelleri yarı fiyatına satılıyor: Yeni ÖTV indirimli 2025 model araç fiyat listesi

YENİ ÖTV MUAFİYETİ DÜZENİ NELERİ KAPSIYOR?

🔶 Yerlilik Şartı

ÖTV muafiyetinden yararlanılabilmesi için satın alınacak aracın en az %40 yerli üretim oranına sahip olması gerekiyor.

İthal araçlar, bu düzenleme kapsamında ÖTV muafiyetiyle satın alınamayacak.

🔶 Satış Yasağı Süresi Artırıldı

ÖTV muafiyetli araçların satış yasağı süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Bu değişiklikle, muafiyet hakkının ticari amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

🔶 2025 Yılı ÖTV Muafiyeti Üst Limiti

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti, 2025 itibarıyla %43.93 oranında artırılarak 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlendi.

Bu artış, engelli vatandaşların daha yüksek fiyatlı araçlara erişimini kolaylaştırabilir.

Bu otomobil modelleri yarı fiyatına satılıyor: Yeni ÖTV indirimli 2025 model araç fiyat listesi

ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

🔶 Engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den tamamen muaf tutulur.

🔶 Engel oranı %40 ile %89 arasında olan bireyler ise %26.3 ÖTV indirimi ve %15.24 KDV indirimi avantajından faydalanabilir.

🔶 Engelli bireyin 1. derece yakını aracı kullanacaksa, doktor raporunda özel tertibat gerekliliği belirtilmelidir.

Bu otomobil modelleri yarı fiyatına satılıyor: Yeni ÖTV indirimli 2025 model araç fiyat listesi

ÖTV MUAFİYETİ İLE SATIN ALINABİLECEK 2025 MODEL YERLİ ARAÇLAR

TOGG:

  • Togg T10X

Fiat:

  • Fiat Egea Sedan

  • Fiat Egea Cross

  • Fiat Egea Cross Wagon

Renault:

  • Renault Clio

  • Renault Megane

  • Renault Duster

Bu otomobil modelleri yarı fiyatına satılıyor: Yeni ÖTV indirimli 2025 model araç fiyat listesi

Hyundai:

  • Hyundai i10

  • Hyundai i20

  • Hyundai Bayon

Toyota:

  • Toyota C-HR

  • Toyota Corolla

Bu otomobil modelleri yarı fiyatına satılıyor: Yeni ÖTV indirimli 2025 model araç fiyat listesi

Araç Markası En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
Fiat 510.700 TL 868.200 TL
Renault 793.333 TL 1.165.444 TL
Toyota 1.047.074 TL 1.441.222 TL
Volkswagen 1.288.958 TL 1.720.740 TL
Hyundai 607.593 TL 947.593 TL
TOGG 1.330.909 TL 1.691.364 TL

Önemli Uyarı: Bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir ve güncelliğini yitirmiş olabilir. En doğru ve güncel fiyat bilgisi için her markanın resmi web sitesini ziyaret etmeniz önerilir.

Fotoğraflar: AA