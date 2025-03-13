Hyundai i10 ve Kia Picanto fiyat listesini yeniledi! 2025 model kampanyası başladı

Hyundai i10 ve Kia Picanto, yenilenen tasarımları ve gelişmiş teknolojileriyle artık daha cazip fiyatlarla satışta. Kampanya kapsamında i10'un fiyatı 925.000 TL'den başlarken, Picanto 1.070.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

🌟 Hyundai i10: Kompakt Tasarım, Büyük Yenilikler! 🔹 Büyüklük, fark yaratmakta! Hayatı büyük yaşamak isteyenler için Hyundai i10, yenilenen tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle fark yaratıyor. Kompakt yapısına rağmen geniş iç hacmiyle konfor sunuyor. 🔹 Küçük alanlar, büyük manevralar! Yalnızca 3,67 metre uzunluğu ve 1,68 metre genişliği ile şehir içi kullanıma uygun kompakt bir otomobil olan i10, küçük park alanlarına rahatça sığabilen yapısıyla dikkat çekiyor. 🔹 Fark yaratan teknoloji! Yeni 8 inç dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay™ ve Android Auto™ desteğiyle eğlenceyi ve bağlantıyı kesintisiz sunuyor. 🔹 Güvenli sürüş için Hyundai Smart Sense! Gelişmiş sürücü asistan sistemleriyle donatılan i10, sınıfının en kapsamlı aktif güvenlik teknolojilerine sahip.

🔹 Hyundai i10 Kampanyalı Fiyatları: Model Yakıt Tipi Şanzıman Tipi Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.2 MPI 79PS Jump Benzin Manuel 965.000 TL 925.000 TL 1.2 MPI 79PS Jump Benzin AMT 1.010.000 TL 970.000 TL 1.2 MPI 79PS Style Benzin AMT 1.040.000 TL 1.000.000 TL 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk Benzin AMT 1.107.000 TL 1.067.000 TL 🔹 5 yıl veya 100.000 km Hyundai Onarım Güvencesi ile yollarda fark yaratmaya devam ediyor!

🌟 Kia Picanto: Şehir İçi Sürüş İçin Akıllı Seçenek! 🔹 Kompakt boyut, büyük performans! 3,60 metre uzunluğu ve 1,59 metre genişliği ile Kia Picanto, şehir içinde çevik ve pratik bir kullanım sunuyor. 🔹 Modern ve şık tasarım! LED gündüz farları, sportif jant tasarımları ve dinamik hatlarıyla Kia Picanto, estetik görünümüyle dikkat çekiyor. 🔹 Güçlü motor seçenekleri! Kia Picanto, 1.0L DPI 63 PS ve 1.2L DPI 79 PS motor seçenekleri ile farklı ihtiyaçlara hitap ediyor.