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Hyundai i10 ve Kia Picanto fiyat listesini yeniledi! 2025 model kampanyası başladı

Otomobil tutkunları için sevindirici haber! Hyundai i10 ve Kia Picanto, uygun fiyatlı şehir otomobili arayanlar için cazip kampanyalarla satışa sunuldu. İşte iki modelin öne çıkan özellikleri ve kampanyalı fiyatları:

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 22:11 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 22:15
Hyundai i10 ve Kia Picanto fiyat listesini yeniledi! 2025 model kampanyası başladı

Hyundai i10 ve Kia Picanto, yenilenen tasarımları ve gelişmiş teknolojileriyle artık daha cazip fiyatlarla satışta. Kampanya kapsamında i10'un fiyatı 925.000 TL'den başlarken, Picanto 1.070.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Hyundai i10 ve Kia Picanto fiyat listesini yeniledi! 2025 model kampanyası başladı

🌟 Hyundai i10: Kompakt Tasarım, Büyük Yenilikler!

🔹 Büyüklük, fark yaratmakta! Hayatı büyük yaşamak isteyenler için Hyundai i10, yenilenen tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle fark yaratıyor. Kompakt yapısına rağmen geniş iç hacmiyle konfor sunuyor.

🔹 Küçük alanlar, büyük manevralar! Yalnızca 3,67 metre uzunluğu ve 1,68 metre genişliği ile şehir içi kullanıma uygun kompakt bir otomobil olan i10, küçük park alanlarına rahatça sığabilen yapısıyla dikkat çekiyor.

🔹 Fark yaratan teknoloji! Yeni 8 inç dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay™ ve Android Auto™ desteğiyle eğlenceyi ve bağlantıyı kesintisiz sunuyor.

🔹 Güvenli sürüş için Hyundai Smart Sense! Gelişmiş sürücü asistan sistemleriyle donatılan i10, sınıfının en kapsamlı aktif güvenlik teknolojilerine sahip.

Hyundai i10 ve Kia Picanto fiyat listesini yeniledi! 2025 model kampanyası başladı

🔹 Hyundai i10 Kampanyalı Fiyatları:

Model Yakıt Tipi Şanzıman Tipi Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat
1.2 MPI 79PS Jump Benzin Manuel 965.000 TL 925.000 TL
1.2 MPI 79PS Jump Benzin AMT 1.010.000 TL 970.000 TL
1.2 MPI 79PS Style Benzin AMT 1.040.000 TL 1.000.000 TL
1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk Benzin AMT 1.107.000 TL 1.067.000 TL

🔹 5 yıl veya 100.000 km Hyundai Onarım Güvencesi ile yollarda fark yaratmaya devam ediyor!

Hyundai i10 ve Kia Picanto fiyat listesini yeniledi! 2025 model kampanyası başladı

🌟 Kia Picanto: Şehir İçi Sürüş İçin Akıllı Seçenek!

🔹 Kompakt boyut, büyük performans! 3,60 metre uzunluğu ve 1,59 metre genişliği ile Kia Picanto, şehir içinde çevik ve pratik bir kullanım sunuyor.

🔹 Modern ve şık tasarım! LED gündüz farları, sportif jant tasarımları ve dinamik hatlarıyla Kia Picanto, estetik görünümüyle dikkat çekiyor.

🔹 Güçlü motor seçenekleri! Kia Picanto, 1.0L DPI 63 PS ve 1.2L DPI 79 PS motor seçenekleri ile farklı ihtiyaçlara hitap ediyor.

Hyundai i10 ve Kia Picanto fiyat listesini yeniledi! 2025 model kampanyası başladı

🔹 Kia Picanto Kampanyalı Fiyatları:

Model Yakıt Tipi Donanım Anahtar Teslim Fiyatı
Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT Benzin Feel 1.070.000 TL
Yeni Picanto 1.2L 79 PS AMT Benzin Cool 1.140.000 TL

🔹 Yüksek güvenlik standartları ve düşük yakıt tüketimiyle ideal bir şehir otomobili!

Hyundai i10 ve Kia Picanto fiyat listesini yeniledi! 2025 model kampanyası başladı

HANGİ MODEL TERCİH EDİLMELİ?

Hyundai i10 ve Kia Picanto, şehir içi kullanıma yönelik en uygun fiyatlı otomobiller arasında öne çıkıyor. Daha fazla donanım ve teknolojik özellik isteyenler için Hyundai i10, yakıt ekonomisi ve pratik kullanım arayanlar için ise Kia Picanto ideal bir seçenek olabilir.

Hyundai i10 ve Kia Picanto fiyat listesini yeniledi! 2025 model kampanyası başladı

Fotoğraflar: Hyundai , Kia