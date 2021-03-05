Mart 2021 taşıt kredisi faiz oranları! Fırsat dolu şahane olanaklar sağlanıyor! Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank...
Mart ayıyla birlikte sıfır ya da ikinci yeni bir otomobil alma fikri olanlar bankaların teklifini inceliyor. En az 36 ay vade ile kredi teklifleri araba almayı düşünenler bankaların internet sitelerini ziyaret ederek hesaplama yapıyor. Sıfır ve ikinci el bir otomobil alacak olan vatandaşlar bankalar tarafından sunulan en uygun teklifleri öğrenerek şubeye öyle uğramak istiyor. Araba alacaklar kefil ya da ek bir ödemenin olup olmadığı konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi taşıt kredisi faiz oranlarını ve aylık ödeme tablosuna dair tüm bilgileri detaylı bir şekilde haberimizde yer almaktadır.
05.03.2021 12:34
- Son Güncelleme: 05.03.2021 12:38
İkinci el ya da sıfır model araba almak isteyenler yeni ayla birlikte taşıt kredisi faizlerinde bir kampanya olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda da konu hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalara koyuldu. Bankalar yeni yılla birlikte kredi faiz oranlarında çeşitli değişimlere gitti. Sıfır ya da ikinci el bir araba almak için ilan siteleri ya da otomobil markalarının sitelerinden araç bakanlar kaç ay vade ile en az ne kadar kredi çekebileceğini merak ederken bir yandan da en uygun teklifi sunan bankayı öğrenip onu tercih etmek istiyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası taşıt kredisi faiz oranları ve aylık ödeme planına detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.