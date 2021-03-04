2020'de cep yakıyordu! İkinci el araba fiyatları düştü mü? Araç piyasasında bahar etkisi!
İkinci el araba fiyatları düştü mü? 2020 yılında pandemi etkisiyle ikinci el araç fiyatlarında talep patlaması yaşanmış, aynı zamanda fiyatlar da yükselişe geçmişti. 2021 yılında dünya genelinde normalleşme etkileriyle ve sıfır araçların piyasaya girmesiyle birlikte ikinci elde de canlılık yaşanmaya başlandı. Peki, ikinci el araç fiyatları düştü mü? Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
ARAÇ ALIRKEN BUNA DİKKAT!
Aykın Erkoç, vatandaşlara araç-alım satımıyla ilgili de uyarılarda bulundu. Erkoç, otomobillerin kurumsal ve tanıdık yerlerden alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Mesleğin erbabı olmayan, vergi levhaları, oda kaydı, mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerden araç almasınlar. Çünkü bir sıkıntı yaşadıklarında federasyon olarak en azından bizim bunu takip etme, vatandaşlara yardımcı olma şansımız var." ifadelerini kullandı.
İNTERNET SİTELERİNDEKİ YANILTICI İLANLARA KARŞI UYARI
Erkoç, internet sitelerine verilen yanıltıcı ilanlara değinerek, "Kapora hırsızlığı, dolandırıcılığı yapanlar var. Araçları normal fiyatlarının altında gösterip insanları cazip hale getirip, aracı ucuzmuş gibi satmak istiyorlar. Buradan da kapora dolandırıcılığı yapıyorlar." diye konuştu.