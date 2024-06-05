Listeye damga vurdu: Yarısından fazlası Togg!

Türkiye 'nin yerli ve milli otomobili Togg Türkiye elektrikli otomobil pazarında mayıs ayında 4 bin 140 satışla, lider marka olmaya devam etti.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,19 azalışla 80 bin 260 adede, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 düşüşle 20 bin 45 adede geriledi.