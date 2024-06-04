Dev otomobil markasında sahtecilik incelemesi: İtiraf geldi sevkiyatları durduruldu!

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Araç üretim sürecinde sertifikasyon için "hileli güvenlik testi" yaptıkları iddiasıyla Toyota, Mazda, Yamaha, Honda ve Suzuki'nin aleyhine açılan hükümet soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Otomobil ve motosikletlerin seri üretimi için model sertifikaları gereklidir.