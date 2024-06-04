Dev otomobil markasında sahtecilik incelemesi: İtiraf geldi sevkiyatları durduruldu!

Japonya hükümeti, araç üretim sertifikasyonu için "hileli güvenlik testi" sunmakla suçlanan ünlü otomobil firmalarının, yaptıklarını itiraf ettiklerini bildirdi. Japonya Ulaştırma Bakanlığı yetkililerince, 5 araç üreticisinde veri sahteciliği inceleniyor.
Araç üretim sürecinde sertifikasyon için "hileli güvenlik testi" yaptıkları iddiasıyla Toyota, Mazda, Yamaha, Honda ve Suzuki'nin aleyhine açılan hükümet soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Otomobil ve motosikletlerin seri üretimi için model sertifikaları gereklidir.
Bakanlık, Japon firmalardan, soruşturmada adı geçen modellerini kapsayan sevkiyatları durdurması ve söz konusu modellerin, ulusal güvenlik standartlarını karşıladığının doğrulanmasını istedi.
MLIT yetkilileri, yerinde denetim yapmak üzere Japon firmaların üretim tesislerine sevk edildi.