Kriz derinleşiyor! Sıfır ve ikinci el araç fiyatları için korkutan tahmin! Alacak araç bulamayabilirsiniz!

Otonomi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Göktaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bir premium araçta 3 bin adet çip var. Bu çok büyük bir rakam. 2021'in ikinci çeyreğine yaklaşıyoruz, henüz bayilerde 2021 araçlar gelmemiş durumda. Vatandaş bir markayı almaya bayiye gittiğinde cebinde para dahi olsa istediği markayı alamıyor."