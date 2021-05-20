Kriz derinleşiyor! Sıfır ve ikinci el araç fiyatları için korkutan tahmin! Alacak araç bulamayabilirsiniz!
Sıfır araç almak isteyen vatandaşları tedirgin eden haber geldi. Dünya genelinde başlayan çip krizi nedeniyle araç piyasasında büyük bir kriz baş gösterdi. Kriz gün geçtikçe derinleşirken bu durum sıfır araç fiyatlarını etkileyecek. Piyasaya yeni araç sürülmemesi nedeniyle ikinci el araç fiyatları da yükselmiş olacak. İşte çip krizinin detayları!
20.05.2021 09:04
- Son Güncelleme: 20.05.2021 09:04
Sıfır ve ikinci el araç fiyatları son aylarda yükseliş trendi çizerken, araç fiyatlarının yükselmesine sebep olan kriz gün geçtikçe artıyor. Dünyaca ünlü firmalar çip krizi nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşamaya başlarken kimi markalar da fabrikalarda üretime ara verdi. Uzmanlara göre bu durum sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını etkileyecek.
Otonomi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Göktaş, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bir premium araçta 3 bin adet çip var. Bu çok büyük bir rakam. 2021'in ikinci çeyreğine yaklaşıyoruz, henüz bayilerde 2021 araçlar gelmemiş durumda. Vatandaş bir markayı almaya bayiye gittiğinde cebinde para dahi olsa istediği markayı alamıyor."