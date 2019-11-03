Renault o modelini yeniledi! İşte 2020 Renault Captur özellikleri ve fotoğrafları
Otomotiv devi Renault'un en sevilen modellerinden biri olarak dikkat çeken Renault Captur bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dinamik ve güçlü yeni SUV çizgileriyle dikkatleri üzerine çeken 2020 Renault Captur otomobil tutkunlarından tam not aldı. Peki 2020 Renault Captur'un özellikleri neler? 2020 Renault Captur Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte 2020 Renault Captur ile ilgili detaylar...
03.11.2019 14:35
- Son Güncelleme: 03.11.2019 14:35
Yeni Captur, CMF-B platformu gibi yeni platformların kullanımı ve ortak teknolojilerin geliştirilmesi ile İttifak bünyesindeki sinerjiyi güçlendirmeye yönelik, grup stratejisinin merkezinde yer alıyor. Modelin yeni elektrik ve elektronik mimarisi, en yeni teknolojik gelişmelerin kullanımını mümkün hale getiriyor.
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