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Renault o modelini yeniledi! İşte 2020 Renault Captur özellikleri ve fotoğrafları

Otomotiv devi Renault'un en sevilen modellerinden biri olarak dikkat çeken Renault Captur bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dinamik ve güçlü yeni SUV çizgileriyle dikkatleri üzerine çeken 2020 Renault Captur otomobil tutkunlarından tam not aldı. Peki 2020 Renault Captur'un özellikleri neler? 2020 Renault Captur Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte 2020 Renault Captur ile ilgili detaylar...

03.11.2019 14:35 - Son Güncelleme: 03.11.2019 14:35
Renault o modelini yeniledi! İşte 2020 Renault Captur özellikleri ve fotoğrafları

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, SUV pazarının öncü modellerinden Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,5 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem Avrupa'da kısa sürede segmentinin en çok satan modeli oldu.

Renault o modelini yeniledi! İşte 2020 Renault Captur özellikleri ve fotoğrafları

Segmentinde oyuncu sayısındaki artışa rağmen her yıl yükselen bir satış grafiği gösteren Renault Captur, 2018 yılında Fransa'da 67 bin, Avrupa'da ise 215 bin satış adedi ile B-SUV segment liderliğini sürdürdü.

Renault o modelini yeniledi! İşte 2020 Renault Captur özellikleri ve fotoğrafları

Rekabetin giderek arttığı pazarda yeni Captur, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren model, dinamik ve güçlü yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor.

Renault o modelini yeniledi! İşte 2020 Renault Captur özellikleri ve fotoğrafları

Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin'de de üretilecek olan yeni Captur, böylece global bir model haline geliyor. Model, Güney Kore dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak.

Renault o modelini yeniledi! İşte 2020 Renault Captur özellikleri ve fotoğrafları

Yeni Captur, CMF-B platformu gibi yeni platformların kullanımı ve ortak teknolojilerin geliştirilmesi ile İttifak bünyesindeki sinerjiyi güçlendirmeye yönelik, grup stratejisinin merkezinde yer alıyor. Modelin yeni elektrik ve elektronik mimarisi, en yeni teknolojik gelişmelerin kullanımını mümkün hale getiriyor.

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