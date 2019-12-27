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Ford Taunus için duvarları deldi! Son haliyle görenleri hayran bıraktı

Ona ulaşmak için duvarları deldi... 1970 yılında Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Bahaddin Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Uysal'ın bu davranışı hayli ilginç. Ama o aracı asla unutmadı ve yıllar sonra otomobilini tekrar gömülü olduğu yerden çıkardı. Ve o araç yıllar sonra öyle bir hale geldi ki görenler inanamadı.

27.12.2019 09:53 - Son Güncelleme: 27.12.2019 09:53
Ford Taunus için duvarları deldi! Son haliyle görenleri hayran bıraktı

Zaman zaman Almanya'dan ilçeye gelen ve aracın bakımını yapan Uysal, otomobilini bir daha kullanmadı.

Ford Taunus için duvarları deldi! Son haliyle görenleri hayran bıraktı

Türkiye'ye 1998 yılında kesin dönüş yapan Uysal, otomobilini yine bulunduğu yerden çıkarmadı.

Ford Taunus için duvarları deldi! Son haliyle görenleri hayran bıraktı

DUVARI KIRDIRIP OTOMOBİLİ ÇIKARTTI

Aradan geçen 37 yılın ardından binada onarım yapmayı planlayan Uysal, evin giriş katında tuttuğu otomobilini çıkarmak amacıyla önce duvarları kırdırdı.

Ford Taunus için duvarları deldi! Son haliyle görenleri hayran bıraktı

Uysal, daha sonra çekici yardımıyla otomobilini başka bir garaja götürdü.

Ford Taunus için duvarları deldi! Son haliyle görenleri hayran bıraktı

"İLK GÜNKÜ GİBİ HALA ORİJİNAL"

İlçede akaryakıt istasyonu bayisi bulunan Uysal, "Otomobilim ilk günkü gibi orijinal.

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