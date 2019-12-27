Ford Taunus için duvarları deldi! Son haliyle görenleri hayran bıraktı

Ona ulaşmak için duvarları deldi... 1970 yılında Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Bahaddin Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Uysal'ın bu davranışı hayli ilginç. Ama o aracı asla unutmadı ve yıllar sonra otomobilini tekrar gömülü olduğu yerden çıkardı. Ve o araç yıllar sonra öyle bir hale geldi ki görenler inanamadı.

27.12.2019 09:53 - Son Güncelleme: 27.12.2019 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





