Porsche 911 içler acısı haldeydi! Son halini görenlerin dibi düştü...

Bir döneme damgasını vuran bu araçlar şimdilerde kaderlerine terk edildi. Kimisi yok pahasına, kimisi bedavaya elden çıkarılıyor. 1963 yılında otomobil tutkunlarına merhaba dediğinde dünyayı kendine hayran bırakan bir otomobildi. En çok ödül kazanan araçlardan biri olma özelliğini de taşıyan Porsche 911, teknolojinin gelişmesiyle popülaritesini kaybetti. Bu Porsche 911 de onlardan biriydi. Ama onun akıbeti diğerlerinden farklı oldu.

20.01.2020 16:31 - Son Güncelleme: 20.01.2020 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





