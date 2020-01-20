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Porsche 911 içler acısı haldeydi! Son halini görenlerin dibi düştü...

Bir döneme damgasını vuran bu araçlar şimdilerde kaderlerine terk edildi. Kimisi yok pahasına, kimisi bedavaya elden çıkarılıyor. 1963 yılında otomobil tutkunlarına merhaba dediğinde dünyayı kendine hayran bırakan bir otomobildi. En çok ödül kazanan araçlardan biri olma özelliğini de taşıyan Porsche 911, teknolojinin gelişmesiyle popülaritesini kaybetti. Bu Porsche 911 de onlardan biriydi. Ama onun akıbeti diğerlerinden farklı oldu.

20.01.2020 16:31 - Son Güncelleme: 20.01.2020 16:56
Porsche 911 içler acısı haldeydi! Son halini görenlerin dibi düştü...

Porsche 911 tüm nostalji otomobil severler için 'efsane kasa' olarak bilinmektedir.

Porsche 911 içler acısı haldeydi! Son halini görenlerin dibi düştü...

Adeta hurdalığa terk edilmiş efsane kasa Porsche 911 uzun zaman sonra gün yüzüne çıktı.

Porsche 911 içler acısı haldeydi! Son halini görenlerin dibi düştü...

Hurdalıktan satın alan kişi herkesi şaşırttı. Porsche hayranı olan bir kişi 'efsane kasa' olarak bilinen Porsche 911'i öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı.

Porsche 911 içler acısı haldeydi! Son halini görenlerin dibi düştü...

Üzerinde öyle bir çalışma yapıldı ki tam 3 yıl sürdü. Almanya Stuttgart kentindeki Porsche Müzesi'ne sunulan son hali paha biçilemez durumda.

Porsche 911 içler acısı haldeydi! Son halini görenlerin dibi düştü...

1955 model Porsche'yi satın alan adam onu baştan yenilemeye karar verdi.

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