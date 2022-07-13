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İşte Türkiye'deki en iyi elektrikli otomobiller! 🔋 Benzin masrafına güle güle! 🚘 Elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları!

Elektrikli otomobiller birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalar hızlandı. Peki, Türkiye'deki en iyi elektrikli otomobiller neler? Elektrikli otomobil fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
13.07.2022 18:06 - Son Güncelleme: 13.07.2022 18:10
İşte Türkiye’deki en iyi elektrikli otomobiller! 🔋 Benzin masrafına güle güle! 🚘 Elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları!

Elektrikli otomobillere olan talep gün geçtikçe artıyor. Özellikle ülkemizde olan modeller ve fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Biz de sizler için en çok tercih edilen ve ülkemizde bulunan elektrikli araba modellerini derledik. İşte en çok tercih edilen elektrikli otomobiller ve fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Türkiye’deki en iyi elektrikli otomobiller! 🔋 Benzin masrafına güle güle! 🚘 Elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları!
Hyundai Kona Elektrik 100 kW 811.523 TL
Renault ZOE 80 kW 739.900 TL
Seres 3 920.000 TL
İşte Türkiye’deki en iyi elektrikli otomobiller! 🔋 Benzin masrafına güle güle! 🚘 Elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları!
Skywell ET5 Premium Line 915.000 TL
Skywell ET5 Premium Plus 1.420.000 TL
MINI Cooper SE Inspired 825.473 TL
MINI Cooper SE Resolute Edition 828.069 TL
İşte Türkiye’deki en iyi elektrikli otomobiller! 🔋 Benzin masrafına güle güle! 🚘 Elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları!
Subaru Solterra e-Xtreme 1.485.730 TL
Subaru Solterra e-Xclusive 1.559.807 TL
Subaru Solterra e-Xcellent 1.650.865 TL
Volvo XC40 Recharge 1.550.395 TL (2023 MY)
Jaguar I-Pace SE 2. 2.489.389 TL
İşte Türkiye’deki en iyi elektrikli otomobiller! 🔋 Benzin masrafına güle güle! 🚘 Elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları!
Jaguar I-Pace HSE 2.721.944 TL
BMW i4 eDrive40 2.190.900 TL
BMW i4 M50 2.851.700 TL
BMW iX3 1 2.363.500 TL
BMW iX xDrive40 First Edition Essence 3.169.500 TL
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