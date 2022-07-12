SGK’DAN 10 BİN TL’YE 2004 MODEL FİAT! 100 bin TL’ye Mercedes sahibi olun! SGK 2. el fiyatları şoke etti! Toyota, Fiat, Renault, Citroen...

Araba sahibi olmak isteyenler ikinci el ilanlarını yakından takip ediyor. Özellikle SGK tarafından satışa sunulan ilanlar büyük ilgi gördü. Peki SGK araç satışı nasıl yapılır? SGK araç satın alma nasıl yapılır? SGK ikinci el araçlar ne kadar? İşte merak edilenler...