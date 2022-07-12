SGK’DAN 10 BİN TL’YE 2004 MODEL FİAT! 100 bin TL’ye Mercedes sahibi olun! SGK 2. el fiyatları şoke etti! Toyota, Fiat, Renault, Citroen...

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SGK araç satış ilanları 2022 vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Araba sahibi olmak isteyenler için inanılmaz fırsatlar sunan SGK yeni ilanlarını açmaya başladı. İşte en iyi ve ucuz satılık araçlar
12.07.2022 08:52 - Son Güncelleme: 12.07.2022 08:52
İlan Numarası 17964
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Minivan, Van & Panelvan
Tür Fiat
Model Yılı 2016
Motor
Plaka 42FEK28
Renk Beyaz
Satışa Esas Bedeli 150.000,00 TL
Teminat Bedeli 7.500,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-07-20
İkinci İhale Tarihi 2022-07-21
İhale Başlangıç Saati 09:20
İhale Bitiş Saati 09:25