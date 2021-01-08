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Piyasa fiyatının altında ucuza hacizli otomobil! İcra daireleri satışa çıkardı

Otomobil fiyatlarında yaşanan yükseliş, otomobil meraklılarının farklı alternatiflere yönlenmesine sebep oluyor. Piyasa fiyatının çok altında bulunan hacizli otomobiller icra daireleri tarafından ihale ile satışa çıkıyor. İhale başlangıç fiyatları genel olarak otomobillerin rayiç fiyatının yarısı kadar oluyor. Tamamen yasal olan bu otomobil satışlarına ilişkin olarak araçlar yerinde de görülebiliyor. İşte ihaleyle ucuza otomobiller ve fiyatları.

08.01.2021 11:19 - Son Güncelleme: 08.01.2021 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





