Piyasa fiyatının altında ucuza hacizli otomobil! İcra daireleri satışa çıkardı
Otomobil fiyatlarında yaşanan yükseliş, otomobil meraklılarının farklı alternatiflere yönlenmesine sebep oluyor. Piyasa fiyatının çok altında bulunan hacizli otomobiller icra daireleri tarafından ihale ile satışa çıkıyor. İhale başlangıç fiyatları genel olarak otomobillerin rayiç fiyatının yarısı kadar oluyor. Tamamen yasal olan bu otomobil satışlarına ilişkin olarak araçlar yerinde de görülebiliyor. İşte ihaleyle ucuza otomobiller ve fiyatları.
08.01.2021 11:19
- Son Güncelleme: 08.01.2021 11:19
Otomobil fiyatlarının yüksek olması araç sahibi olmak isteyenleri düşündürüyor. Daha uygun fiyata otomobil sahibi olmanın yollarını arayanlara yönelik olarak devlet imkanlar sunuyor.
Hürriyet'in haberine göre sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı haczedilen araçlar rayiç fiyatlarının çok daha altına alıcı bulabiliyor. Tamamen yasal olan bu satışlara ilişkin olarak araçlar yerinde de görülebiliyor.
İHALE YÖNTEMİYLE SATIŞA ÇIKIYORLAR
Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor.
Ekspertiz araca ilişkin kusurları rapor halinde sunuyor. Bu aşamadan sonra otomobil satışa hazır hale geliyor ve ilanı yayımlanıyor. Sonrasında ihalede toplanan tekliflere göre en yüksek fiyatı veren kişiye araç satılıyor.
TEMİNAT YATIRMANIZ GEREKİYOR
İhaleye katılabilmek için belirlenen bankaya teminat yatırılması gerekiyor. İhaleyi kazanamazsanız teminatınızı icra dairesi banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarıyor.