İndirim kampanyası bitti bitecek! Son saatlere adım adım! Skoda Octavia, Opel Astra Nisan sonu sıfır araba fiyatları

Nisan sonu sıfır araba fiyatları tek tek duyuruldu. Yeni bir araba almak isteyenler markaların model fiyat listesini inceliyor. Yeni ayın gelmesine saatler kala Dacia, Toyota, Fiat, Opel, Volkswagen gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek duyurdu. 2021 yılının ikinci ayında sıfır bir otomobil sahibi olmak isteyenler markaların güncel fiyat listesini merak ederek araştırma yapıyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini merak edenler için yazımızın içerisinde detaylı bir şekilde yer almaktadır. İşte Nisan sonu sıfır araba fiyatları

30.04.2021 14:21 - Son Güncelleme: 30.04.2021 14:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





