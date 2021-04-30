İndirim kampanyası bitti bitecek! Son saatlere adım adım! Skoda Octavia, Opel Astra Nisan sonu sıfır araba fiyatları
Nisan sonu sıfır araba fiyatları tek tek duyuruldu. Yeni bir araba almak isteyenler markaların model fiyat listesini inceliyor. Yeni ayın gelmesine saatler kala Dacia, Toyota, Fiat, Opel, Volkswagen gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek duyurdu. 2021 yılının ikinci ayında sıfır bir otomobil sahibi olmak isteyenler markaların güncel fiyat listesini merak ederek araştırma yapıyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini merak edenler için yazımızın içerisinde detaylı bir şekilde yer almaktadır. İşte Nisan sonu sıfır araba fiyatları
Araba markaların bu aya özel güncel kampanya ve indirimleri bugün sona erecek. Bu nedenle güncel fiyatlar hakkında araştırmalar sık sık artış gösteriyor. Nisan ayının ilk günüyle birlikte otomobil markaları sıfır araba fiyat listesini baştan aşağı yenilendi. Bu bağlamda da yeni kampanyalar vatandaşlara duyuruldu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. Markaların duyurduğu yeni kampanyaları öğrenmek isteyenler tek tek resmi internet sitelerini ziyaret ediyor.