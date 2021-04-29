106.325 lira altı SUV arabalar mercek altına alındı! 2021 Nisan sonu en ucuz ikinci el SUV araba modelleri

SUV model arabaları beğenenler fiyatları uygun marka ve modelleri merak ediyor. Bilindiği üzere duran sıfır otomobil üretimi fabrikalar tarafından geçen yıl sonlarında tekrar başlatıldı. Üretimin başlamasının hemen ardından ikinci el oto pazarında fiyatlar düşüşe geçti. Yeni yılın ilk ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 düştü. Araba almak isteyenler bu bağlamda SUV araç fiyatlarını öğrenmek istiyor.

29.04.2021 11:00 - Son Güncelleme: 29.04.2021 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





