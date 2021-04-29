106.325 lira altı SUV arabalar mercek altına alındı! 2021 Nisan sonu en ucuz ikinci el SUV araba modelleri
SUV model arabaları beğenenler fiyatları uygun marka ve modelleri merak ediyor. Bilindiği üzere duran sıfır otomobil üretimi fabrikalar tarafından geçen yıl sonlarında tekrar başlatıldı. Üretimin başlamasının hemen ardından ikinci el oto pazarında fiyatlar düşüşe geçti. Yeni yılın ilk ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 düştü. Araba almak isteyenler bu bağlamda SUV araç fiyatlarını öğrenmek istiyor.
Uygun fiyatlı SUV arabaları merak edenler sahibinden ikinci el satış siteleri üzerinden fiyatları mercek altına alıyor. Geçtiğimiz yılda bu yana ikinci el araba fiyatlarında çeşitli dalgalanmalar yaşanıyor. Araba satışlarının yapıldığı ve insanların araçlarını satışa sunduğu internet ilan sitelerinde araba fiyatlarını inceleyenler özellikle SUV araçlara talep gösteriyor. Son üç dört aylık süreçte ikinci el arabalara olan talep aşırı derecede düştü. Özellikle yeni alınan kararlarla birlikte bütçesine araba bakan vatandaşlar en uygun fiyatlı araçları mercek altına alıyor. İşte 2021 Nisan sonu en ucuz ikinci el SUV araba modelleri