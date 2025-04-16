İkinci elde en çok tercih edilen arabalar açıklandı! Bu araçlar dakikalar içinde satılıyor

Otomotiv sektörü raporlarına ve pazar analizlerine göre, Türkiye'de ikinci el otomobil piyasasında en çok el değiştiren araç modelleri netleşti. Fiyat istikrarı, kullanım kolaylığı ve düşük masraflarıyla öne çıkan bazı modeller, ilanlara verildikten kısa süre sonra satılıyor. Özellikle büyükşehirlerde kompakt otomobillere ve ticari modellere olan ilgi, ikinci el piyasasının yönünü belirliyor.

📈 TÜRKİYE'DE İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMINDA HANGİ MODELLER ÖNE ÇIKIYOR? İkinci el otomobil piyasası, döviz kuru, ÖTV, faiz oranları ve sıfır araç tedarik sorunlarına bağlı olarak sürekli değişiklik gösterse de bazı modeller var ki her dönem kolay satılıyor. Bu araçlar; düşük yakıt tüketimi, yaygın servis ağı, sağlam motor yapısı ve uygun yedek parça maliyetleri ile alıcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

🚗 ALICILARIN İLK BAKTIĞI 3 ÖNEMLİ KRİTER İkinci el bir araç almadan önce tüketicilerin dikkat ettiği üç temel unsur bulunuyor: Kilometre durumu

Hasar kaydı

Servis ve bakım geçmişi Bu veriler, bir aracın değerini belirlemede en etkili faktörler olarak öne çıkıyor. Alıcılar özellikle bu kriterleri karşılayan, "sorunsuz" olarak nitelendirilen araçlara yöneliyor.

🔍 EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ EL OTOMOBİLLER: LİSTEYE GİREN 12 POPÜLER MODEL İşte Türkiye'de ikinci el piyasasında en çok tercih edilen ve hızlı el değiştiren otomobil modelleri: Hyundai i20

Kompakt yapısı, düşük yakıt tüketimi ve şehir içi kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Citroen Berlingo

Ticari kullanıma uygun yapısıyla hem aile hem de esnaf tarafından tercih ediliyor.