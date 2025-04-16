İkinci elde en çok tercih edilen arabalar açıklandı! Bu araçlar dakikalar içinde satılıyor

Otomotiv sektörü raporlarına ve pazar analizlerine göre, Türkiye'de ikinci el otomobil piyasasında en çok el değiştiren araç modelleri netleşti. Fiyat istikrarı, kullanım kolaylığı ve düşük masraflarıyla öne çıkan bazı modeller, ilanlara verildikten kısa süre sonra satılıyor. Özellikle büyükşehirlerde kompakt otomobillere ve ticari modellere olan ilgi, ikinci el piyasasının yönünü belirliyor.
📈 TÜRKİYE'DE İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMINDA HANGİ MODELLER ÖNE ÇIKIYOR?
İkinci el otomobil piyasası, döviz kuru, ÖTV, faiz oranları ve sıfır araç tedarik sorunlarına bağlı olarak sürekli değişiklik gösterse de bazı modeller var ki her dönem kolay satılıyor. Bu araçlar; düşük yakıt tüketimi, yaygın servis ağı, sağlam motor yapısı ve uygun yedek parça maliyetleri ile alıcıların gözdesi olmaya devam ediyor.
🚗 ALICILARIN İLK BAKTIĞI 3 ÖNEMLİ KRİTER
İkinci el bir araç almadan önce tüketicilerin dikkat ettiği üç temel unsur bulunuyor:
Kilometre durumu
Hasar kaydı
Servis ve bakım geçmişi
Bu veriler, bir aracın değerini belirlemede en etkili faktörler olarak öne çıkıyor. Alıcılar özellikle bu kriterleri karşılayan, "sorunsuz" olarak nitelendirilen araçlara yöneliyor.
🔍 EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ EL OTOMOBİLLER: LİSTEYE GİREN 12 POPÜLER MODEL
İşte Türkiye'de ikinci el piyasasında en çok tercih edilen ve hızlı el değiştiren otomobil modelleri:
Hyundai i20
Kompakt yapısı, düşük yakıt tüketimi ve şehir içi kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor.
Citroen Berlingo
Ticari kullanıma uygun yapısıyla hem aile hem de esnaf tarafından tercih ediliyor.
Peugeot Partner
Uygun fiyat-performans oranı ve geniş iç hacmiyle öne çıkıyor.
Renault Kangoo
Uzun yıllardır Türkiye yollarında olan bu model, sağlamlık ve yedek parça bolluğuyla tercih ediliyor.
Volkswagen Transporter
Özellikle iş dünyasında tercih edilen Transporter, dayanıklılığı ve ikinci eldeki değerini korumasıyla biliniyor.
Ford Transit/Tourneo Connect
Geniş iç hacim, uzun ömürlü motor ve ticari kullanıma uygunluk bu modeli öne çıkarıyor.
Volkswagen Caddy
Şehir içi taşımacılıkta ve bireysel kullanımda yüksek talep gören modellerden biri.
Fiat Fiorino
Hem uygun fiyatı hem de düşük yakıt tüketimi ile ekonomik bir seçenek sunuyor.
Volkswagen Polo
Kompakt ve dinamik tasarımıyla özellikle genç kullanıcıların gözdesi.
Opel Astra
Uzun ömürlü motor yapısı ve konforlu sürüşüyle listede yer alıyor.
Toyota Corolla
Az arıza çıkaran yapısı ve güçlü ikinci el piyasası ile güvenli bir yatırım olarak görülüyor.
BMW 3 Serisi
Premium segmentte ikinci el piyasasında en çok tercih edilen sedan modellerden biri.