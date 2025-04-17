🛻 SUV Sahibi Olmadan Önce Bu Listeyi Mutlaka Görün: Renault Duster, Chery Nisan 2025 Fiyat Listesi

Türkiye'de SUV araçlara olan ilgi her geçen yıl artarken, kullanıcılar artık sadece "en ucuzu" değil, aynı zamanda "en donanımlısı" arayışında. Geniş iç hacim, gelişmiş güvenlik sistemleri ve sürüş destek teknolojileri gibi özellikler, satın alma kararlarında öncelik kazanmaya başladı. Bu noktada Chery ve Renault gibi markaların sunduğu farklı seçenekler, tüketicilerin beklentilerine hitap eden alternatifleriyle öne çıkıyor.
Türkiye'nin en uygun fiyatlı C-SUV modellerinden biri olma iddiasını sürdüren Duster, 5 farklı motor seçeneğiyle dikkat çekiyor.
|Model
|Motor Seçeneği
|Fiyat (TL)
|Renault Duster Evolution
|Eco-G 100 hp
|1.587.000
|Renault Duster Evolution
|Full hybrid 145 hp E-Tech
|1.903.000
|Renault Duster Evolution
|Mild hybrid advanced 130 hp 4x4
|1.959.000
|Renault Duster Techno
|Full hybrid 145 hp E-Tech
|1.958.000
|Renault Duster Techno
|Mild hybrid advanced 130 hp 4x4
|2.012.000
Fiyat Eşiği: Chery'nin bazı modelleri 2,4 milyon TL'yi aşarken, Renault Duster hala 1,6 milyon TL'den başlıyor.
Donanım Seviyesi: Chery daha modern ve üst düzey donanım sunarken, Duster sade ama ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Motor Teknolojisi: Duster'da tam hibrit ve 4x4 seçenekleri dikkat çekerken, Chery'de öne çıkan donanım çeşitliliği.
🚗 CHERY NİSAN 2025 FİYAT LİSTESİ
Modern tasarımı ve bol donanımıyla Türkiye pazarında büyük ilgi gören Chery, fiyat/performans çizgisinde artık yeni bir döneme giriyor.