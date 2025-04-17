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🛻 SUV Sahibi Olmadan Önce Bu Listeyi Mutlaka Görün: Renault Duster, Chery Nisan 2025 Fiyat Listesi

SUV segmentinde rekabet kızıştı! Çinli otomotiv devi Chery, Nisan 2025 fiyat listesini açıkladı. Uygun fiyatlı SUV arayışında olanlar için bir diğer dikkat çeken marka ise Renault oldu. Özellikle Duster modelinin Nisan ayı fiyatları, segmentindeki pek çok rakibine açık fark atıyor.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 23:41 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 23:41
🛻 SUV Sahibi Olmadan Önce Bu Listeyi Mutlaka Görün: Renault Duster, Chery Nisan 2025 Fiyat Listesi

Türkiye'de SUV araçlara olan ilgi her geçen yıl artarken, kullanıcılar artık sadece "en ucuzu" değil, aynı zamanda "en donanımlısı" arayışında. Geniş iç hacim, gelişmiş güvenlik sistemleri ve sürüş destek teknolojileri gibi özellikler, satın alma kararlarında öncelik kazanmaya başladı. Bu noktada Chery ve Renault gibi markaların sunduğu farklı seçenekler, tüketicilerin beklentilerine hitap eden alternatifleriyle öne çıkıyor.

🛻 SUV Sahibi Olmadan Önce Bu Listeyi Mutlaka Görün: Renault Duster, Chery Nisan 2025 Fiyat Listesi

🚙 Renault Duster Nisan 2025 Fiyat Listesi

Türkiye'nin en uygun fiyatlı C-SUV modellerinden biri olma iddiasını sürdüren Duster, 5 farklı motor seçeneğiyle dikkat çekiyor.

Model Motor Seçeneği Fiyat (TL)
Renault Duster Evolution Eco-G 100 hp 1.587.000
Renault Duster Evolution Full hybrid 145 hp E-Tech 1.903.000
Renault Duster Evolution Mild hybrid advanced 130 hp 4x4 1.959.000
🛻 SUV Sahibi Olmadan Önce Bu Listeyi Mutlaka Görün: Renault Duster, Chery Nisan 2025 Fiyat Listesi
Renault Duster Techno Full hybrid 145 hp E-Tech 1.958.000
Renault Duster Techno Mild hybrid advanced 130 hp 4x4 2.012.000
🛻 SUV Sahibi Olmadan Önce Bu Listeyi Mutlaka Görün: Renault Duster, Chery Nisan 2025 Fiyat Listesi

🆚 Karşılaştırmalı Değerlendirme

  • Fiyat Eşiği: Chery'nin bazı modelleri 2,4 milyon TL'yi aşarken, Renault Duster hala 1,6 milyon TL'den başlıyor.

  • Donanım Seviyesi: Chery daha modern ve üst düzey donanım sunarken, Duster sade ama ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

  • Motor Teknolojisi: Duster'da tam hibrit ve 4x4 seçenekleri dikkat çekerken, Chery'de öne çıkan donanım çeşitliliği.

🛻 SUV Sahibi Olmadan Önce Bu Listeyi Mutlaka Görün: Renault Duster, Chery Nisan 2025 Fiyat Listesi

🚗 CHERY NİSAN 2025 FİYAT LİSTESİ

Modern tasarımı ve bol donanımıyla Türkiye pazarında büyük ilgi gören Chery, fiyat/performans çizgisinde artık yeni bir döneme giriyor.

🛻 SUV Sahibi Olmadan Önce Bu Listeyi Mutlaka Görün: Renault Duster, Chery Nisan 2025 Fiyat Listesi
Model Donanım Fiyat (TL)
Omoda 5 Pro Intelligent 1.999.000
Exceptional 2.149.000
🛻 SUV Sahibi Olmadan Önce Bu Listeyi Mutlaka Görün: Renault Duster, Chery Nisan 2025 Fiyat Listesi
Tiggo 7 Pro Max Intelligent 2.059.000
Exceptional 2.199.000
🛻 SUV Sahibi Olmadan Önce Bu Listeyi Mutlaka Görün: Renault Duster, Chery Nisan 2025 Fiyat Listesi
Tiggo 8 Pro Max Intelligent 2.249.000
Exceptional 2.449.000
🛻 SUV Sahibi Olmadan Önce Bu Listeyi Mutlaka Görün: Renault Duster, Chery Nisan 2025 Fiyat Listesi

Fotoğraflar: Chery, Renault