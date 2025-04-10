Bayilerde büyük hareketlilik! Volkswagen ve Renault dip yaptı: Nisan 2025 güncel fiyat listesi

Volkswagen ve Renault, yeni kampanyalarıyla tüketicinin dikkatini çekmeyi başardı. Alman otomotiv devi Volkswagen, Golf'ten Tiguan'a kadar birçok modelde fiyatları aşağı çekti. Fransız üretici Renault ise Austral modeliyle C-SUV segmentinde fiyatları adeta dibe indirdi.
🏁 VOLKSWAGEN NİSAN FİYAT LİSTESİ: İLK KEZ BU KADAR UYGUN
Türkiye'de uzun yıllardır yoğun talep gören Volkswagen modellerinde Nisan ayı itibarıyla kayda değer fiyat indirimleri gerçekleşti. Özellikle SUV sınıfında T-Cross ve Tiguan modellerinde yapılan düzenlemeler dikkat çekiyor.
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life: 1.711.000 TL
Fiyat listesine bakıldığında, özellikle Golf ve T-Cross modellerinin fiyat/performans oranı öne çıkıyor. Şehir içi kullanıma uygun Polo ise uygun başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.
Renault cephesinde ise Austral modeliyle Nisan ayında büyük bir kampanya başlatıldı. 2024 model stokları eritmek isteyen marka, rekabetçi fiyatlarla tüketicinin karşısına çıkıyor.
Özellikle Techno Esprit Alpine donanımlı versiyonlar, güçlü hibrit motor seçenekleriyle cazip hale gelmiş durumda.
Techno Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 HP (2024): 2.266.900 TL
Techno Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 HP (2025): 2.498.000 TL
Özellikle 2024 model fiyatlarının, stok eritme kampanyası kapsamında oldukça avantajlı olduğu görülüyor. C-SUV segmentinde geniş iç hacim, düşük yakıt tüketimi ve teknolojik donanımlarla Austral, rekabete güçlü bir giriş yapıyor.
🎯BAYİLERDE BÜYÜK HAREKETLİLİK
Volkswagen ve Renault'nun Nisan listeleri, otomobil almayı düşünenleri heyecanlandırdı. Stok eritme kampanyaları, vergi avantajları ve fiyat güncellemeleri tüketiciler için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle SUV ve hibrit araç tercihi yapanlar için bu ay bayilere uğramakta fayda var.
Fotoğraflar: Renault, Volkswagen